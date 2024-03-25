ВИДЕО ⟩ Известная эстонская певица намекнула на скорую свадьбу

«У меня была идея снять короткометражный фильм для моего второго альбома, который должен был стать длинным музыкальным видео. Мы не смогли найти на него финансирование, но в то же время начали снимать документальный фильм о закулисье, и в итоге получился полнометражный документальный фильм», - рассказывает Yasmyn о создании документального фильма с собственным именем в названии.