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ВИДЕО ⟩ Известная эстонская певица намекнула на скорую свадьбу

Геттер Трумси
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Фото: Sander Ilvest

Обручившись в сентябре 2022 года, Yasmyn планирует выйти замуж в ближайший год. Молодая певица намекнула о своих свадебных планах в программе Telehommik на Kanal 2, где она подробно рассказала о документальном фильме Yasmyn. Selgus päevaks või kaheks.

В понедельник гостьей программы Telehommik стала режиссер Анастасия Зажицкая, одна из звезд документального фильма Yasmyn. Selgus päevaks või kaheks. Как следует из названия документального фильма, в его основе лежит история певицы Yasmyn.

«У меня была идея снять короткометражный фильм для моего второго альбома, который должен был стать длинным музыкальным видео. Мы не смогли найти на него финансирование, но в то же время начали снимать документальный фильм о закулисье, и в итоге получился полнометражный документальный фильм», - рассказывает Yasmyn о создании документального фильма с собственным именем в названии.

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