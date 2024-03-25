Обручившись в сентябре 2022 года, Yasmyn планирует выйти замуж в ближайший год. Молодая певица намекнула о своих свадебных планах в программе Telehommik на Kanal 2, где она подробно рассказала о документальном фильме Yasmyn. Selgus päevaks või kaheks.
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ВИДЕО ⟩ Известная эстонская певица намекнула на скорую свадьбу
В понедельник гостьей программы Telehommik стала режиссер Анастасия Зажицкая, одна из звезд документального фильма Yasmyn. Selgus päevaks või kaheks. Как следует из названия документального фильма, в его основе лежит история певицы Yasmyn.