В редакцию Elu24 обратилась Ингрид, которая обратила внимание на интернет-магазин по продаже корейских средств по уходу за кожей в Таллинне, где, по ее словам, общение ведется только на русском языке. «Мне не нравится читать информацию о товаре на русском языке. Информация все равно должна быть на эстонском», - говорит она. Речь идет об интернет-магазине Leyako. «Мы очень заинтересованы в привлечении эстонской аудитории и сейчас работаем над этим», - говорит представитель магазина.
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Таллиннский магазин косметики якобы общается с покупателями только на русском языке: «Информация все равно должна быть на эстонском»
Ингрид из Таллинна обратила внимание на интернет-магазин Leyako, где вся информация на русском языке. «В магазине продаются корейские товары, но, похоже, они хотят привлечь только русскоязычное население, потому что и интернет-магазин исключительно на русском, и посты в Facebook и Instagram только на русском», - говорит Ингрид. «На сайте нет выбора языка. Даже правила и условия написаны на русском. Весь маркетинг и блог в социальных сетях тоже только на русском. Как такое возможно в Эстонии?», - спрашивает она, добавляя, что интернет-магазин работает уже давно.