Таллиннский магазин косметики якобы общается с покупателями только на русском языке: «Информация все равно должна быть на эстонском»

Ингрид из Таллинна обратила внимание на интернет-магазин Leyako, где вся информация на русском языке. «В магазине продаются корейские товары, но, похоже, они хотят привлечь только русскоязычное население, потому что и интернет-магазин исключительно на русском, и посты в Facebook и Instagram только на русском», - говорит Ингрид. «На сайте нет выбора языка. Даже правила и условия написаны на русском. Весь маркетинг и блог в социальных сетях тоже только на русском. Как такое возможно в Эстонии?», - спрашивает она, добавляя, что интернет-магазин работает уже давно.