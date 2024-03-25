ВИДЕО ⟩ Сестра женщины, бросившей новорожденного в Сууре-Ляхтру: «Это просто в голове не укладывается!»

«Шокирующий случай с собакой, которая принесла тело младенца во двор соседа в Сууре-Ляхтру и чья предполагаемая мать была позже задержана в Марокко, вызвал лавину оскорблений и обвинений в адрес семьи этой женщины», - говорится в сообщении Pealtnägija на официальной странице шоу в Facebook.

В сообщении говорится о том, что родственники младенца, погибшего в Сууре-Ляхтру, впервые публично расскажут о случившемся в выпуске Pealtnägija на этой неделе.

«Почему члены семьи решили поделиться своей версией и какова мораль в целом, мы узнаем в среду в 20.05», - говорится в заключении.

В Facebook также был выложен видеоролик, в котором показаны люди, косвенно причастные к потрясшему Эстонию делу Сууре-Ляхтру, - родственники женщины, подозреваемой в отказе от ребенка.

«Когда они сказали, что этот тест ДНК показывает, что сестра является матерью ребенка, я подумал: как такое возможно? Это так нелогично, это просто в голове не укладывается!», - говорит сестра подозреваемой.

«Я просто не понимаю, где был живот? За спиной?, - удивляется мать.