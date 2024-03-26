ГОРОСКОП НА 26 МАРТА ⟩ Овнам лучше не торопиться, а Ракам – не переживать из-за того, на что они не могут повлиять

Козерог

День складывается удачно. Какие бы преграды ни возникали на вашем пути, нет сомнений, что вы их преодолеете. Быстро решаются профессиональные вопросы и задачи, находится применение вашим знаниям и талантам. Хорошо пройдут деловые переговоры, вы на многих произведете приятное впечатление. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Не будет поводов для разногласий с близкими, вы без труда найдете общий язык с любимым человеком. Единственная сфера, где стоит быть осторожнее – финансы. Не спешите тратить деньги. Спонтанные покупки редко бывают удачными.

Водолей

Настройтесь на серьезный лад. Могут возникнуть трудности, и преодолеть их вы сможете лишь в том случае, если не будете вести себя легкомысленно. В неоднозначных и запутанных ситуациях полагайтесь на собственный здравый смысл, помните, что советы окружающих не всегда хороши. Во второй половине дня на первый план выйдут финансовые дела. Близким могут потребоваться ваши помощь и поддержка. Нужно будет изменить планы, отложить какие-то собственные дела, чтобы заняться чужими. Но особенно переживать по этому поводу вы не станете, а чуть позже осуществите все, что задумали.

Рыбы

В первой половине дня возможны трудности, разногласия с близкими. Но слишком переживать из-за происходящего не стоит: влияние негативных тенденций идет на спад, и вскоре все наладится. До обеда лучше решать текущие задачи, а позже можно переходить к важным проектам. Вечер подходит для переговоров и встреч, причем проводить их желательно в неформальной обстановке. Вы ведете себя естественно и легко, это очень нравится и старым, и новым знакомым. Некоторые Рыбы так очаровательны, что в них просто невозможно не влюбиться с первого взгляда.