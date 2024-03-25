СНОВА ЗА ПАРТУ? ⟩ Эстонская певица о незаконченном школьном образовании: «Решила, что хочу стать продавщицей»

Певица Марибель Вяэна призналась в подкасте Kätš, что недавно решила вернуться в школу, чтобы все-таки получить аттестат о среднем образовании. «После девятого класса я три месяца училась в десятом и решила, что хочу стать продавщицей», - рассказала Марибель, объясняя, почему она бросила школу, пишет Elu24.
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Марибель Вяэна, 20-летняя певица, прославившаяся благодаря телешоу, сейчас делает успехи в модельном мире, также призналась, что у нее есть еще один проект: окончанить школу.