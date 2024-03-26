«Я думала только о том, доеду ли я вообще»: жители Таллинна рассказали о не самых приятных поездках на такси

Евгений, который, по его словам, довольно лоялен ко всем работникам сферы обслуживания, был так же удивлен, когда водитель такси Bolt за короткую поезду дважды проехал на красный свет. «Я могу как-то оправдать людей, которые проезжают на только что загоревшийся красный, но в тот раз оба запрещающих сигнала светофора горели уже некоторое время. Просто повезло, что не было машин на этих перекрестках», - рассказал житель столицы.

Жительница столичного района Ласнамяэ Анна рассказала, что однажды вызвала утром такси, чтобы добраться до работы. По времени поездка занимает около семи минут, так что по дороге она привыкла проверять почту, чтобы быть готовой к новому дню. Но в тот зимний день почту она проверила на работе, потому что в машине она смотрела только на спидометр - стрелка колебалась на цифрах 95-100 километров в час. «Мы ехали по Лаагна-теэ между мостами Võidujooksu и Pallasti. В тот момент я думала только о том, доеду ли я вообще», - говорит Анна, добавив, что поставила водителю низкую оценку в приложении.

Мост Pallasti. Фото: Mihkel Maripuu