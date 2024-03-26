Многие жители столицы на постоянной основе пользуются услугами такси, но не всегда поездки оказываются комфортными для клиентов. Таллиннцы поделились историями о не самых приятных поездках с водителями, работающими на платформе Bolt.
«Я думала только о том, доеду ли я вообще»: жители Таллинна рассказали о не самых приятных поездках на такси
Евгений, который, по его словам, довольно лоялен ко всем работникам сферы обслуживания, был так же удивлен, когда водитель такси Bolt за короткую поезду дважды проехал на красный свет. «Я могу как-то оправдать людей, которые проезжают на только что загоревшийся красный, но в тот раз оба запрещающих сигнала светофора горели уже некоторое время. Просто повезло, что не было машин на этих перекрестках», - рассказал житель столицы.
Жительница столичного района Ласнамяэ Анна рассказала, что однажды вызвала утром такси, чтобы добраться до работы. По времени поездка занимает около семи минут, так что по дороге она привыкла проверять почту, чтобы быть готовой к новому дню. Но в тот зимний день почту она проверила на работе, потому что в машине она смотрела только на спидометр - стрелка колебалась на цифрах 95-100 километров в час. «Мы ехали по Лаагна-теэ между мостами Võidujooksu и Pallasti. В тот момент я думала только о том, доеду ли я вообще», - говорит Анна, добавив, что поставила водителю низкую оценку в приложении.
Светлана, тоже живущая в Ласнамяэ, говорит, что недавно водитель смог подъехать к ее дому только с четвертого раза, при этом объехав весь микрорайон. «Выходила из дома, когда увидела, что водитель поехал по другой дороге, хотя от места, где он находился, очень просто и быстро доехать до меня. Решила, что ничего страшного и пошла ждать машину на улице. Но такси и со второго раза до меня не доехало - навигатор в приложении показал, что водитель проехал поворот и должен развернуться. Но и эта попытка не увенчалась успехом - водитель решил поехать по уже четвертому маршруту», - говорит она. Светлана отмечает, что из-за этого вместо изначально заявленных двух минут она прождала такси - десять.
Мы обратились в фирму Bolt, чтобы узнать, есть ли у них возможность отслеживать нарушения правил дорожного движения водителями и существуют ли какие-то меры наказания в таких случаях.
Руководитель отдела водительских услуг компании Bolt Оскар Рыым говорит, что Bolt не занимается активным мониторингом нарушений правил дорожного движения, поскольку выявление и рассмотрение таких случаев входит в обязанности полиции.
«Тем не менее, мы очень серьезно относимся к отзывам клиентов. Если у клиента возник неприятный опыт использования наших услуг, сообщите нам об этом. Это позволяет нам связаться с водителем, объяснить правила дорожного движения и принять меры, которые могут варьироваться от предупреждений до удаления водителя с платформы. Наша цель - обеспечить безопасные и приятные поездки для всех наших пользователей», - отметил Рыым.