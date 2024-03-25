Стало известно, какое лечение получает больная раком Кейт Миддлтон

В своем эмоциональном заявлении, снятом в Виндзоре, Кейт сказала, что ее медицинская команда посоветовала ей пройти курс профилактической химиотерапии. Она рассказала, что находится на «ранней стадии лечения», которое началось в конце февраля.

«В январе в Лондоне мне сделали серьезную операцию на брюшной полости, и в то время считалось, что мое состояние не является раковым. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», - сказала Кейт.

Как объясняют журналисты, которые пообщались с медиками, специализирующимися на лечении онкологии, химиотерапия использует мощные препараты для воздействия на опухоли и обычно применяется для непосредственного лечения рака или уменьшения опухоли при подготовке к операции. Как и в случае с Кейт, химиотерапию можно использовать в качестве профилактического средства в надежде остановить разрастание раковой опухоли или уменьшить вероятность рецидива рака.

Профилактическая химиотерапия чаще всего проводится в виде внутривенных капельниц или таблеток, действующие вещества которых затем разносятся по всему организму кровотоком. В зависимости от типа химиотерапию можно проводить либо в больнице, либо не выходя из дома.

Существует более 100 видов химиотерапевтических препаратов. Все они работают одинаковым образом: циркулируя в крови, останавливают размножение раковых клеток в любом месте тела, убивая их до того, как те получат возможность делиться. Это предотвращает рост и распространение раковых клеток в организме.