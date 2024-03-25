Чтобы облегчить им задачу, эксперты Post Office Travel Money в своем свежем Holiday Money Report 2024 определили 15 самых бюджетных направлений для отдыха по всему миру в 2024 году. Отчет составлялся на основе курсов иностранных валют по отношению к фунту стерлингов.

В этом году список, в который попали как пляжные направления, так и города, возглавили дальнемагистральные направления: Вьетнам, Южная Африка и Кения.

Вьетнамский город Хойан впервые возглавил рейтинг, поднявшись с шестого места в прошлом году. Это одно из восьми направлений, где более низкие цены сочетаются с падением местной валюты. Ежедневные расходы там, включающие в себя еду, напитки, средства от укусов насекомых и солнцезащитный крем, эксперты оценили в 60 евро. В частности, чашка кофе в Хойане обойдется в 1,50 евро, а ужин из трех блюд и бокала вина - в 45,75 евро.

Лидер прошлого года Кейптаун в ЮАР с дневными расходами 63,5 евро теперь находится на втором месте, а кенийский Момбасе с 64 евро занял третье место, поднявшись на одну позицию выше по сравнению с прошлым годом.

Португальское Алгарве - единственное европейское направление в пятерке лидеров. К слову, именно здесь самый дешевый кофе - чашка обойдется в 1,03 евро.

В то же время Мармарис (Турция) и Солнечный Берег (Болгария) в этом году выпали из тройки, опустившись на седьмое и девятое места соответственно.

1. Хойан, Вьетнам

2. Кейптаун, Южная Африка

3. Момбаса, Кения

4. Токио, Япония

5. Алгарве, Португалия

6. Шарм-эль-Шейх, Египет

7. Солнечный Берег, Болгария

8. Кута, Бали

9. Мармарис, Турция

10. Пафос, Кипр

11. Пенанг, Малайзия

12. Пхукет, Таиланд

13. Дели, Индия

14. Коста-дель-Соль, Испания

15. Монтего-Бей, Ямайка