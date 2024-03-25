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От пляжей до городов: названы самые дешевые места для отдыха в 2024 году (1)

Limon.ee
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Хойан, Вьетнам. Иллюстративное фото.
Хойан, Вьетнам. Иллюстративное фото. Фото: Hien Phung Thu/Shutterstock

Большинств туристов всегда думают о том, как бы сэкономить на отдыхе, особенно в условиях высокой инфляции, охватившей весь мир. Среди прочего, путешественники начинают подыскивать более бюджетные направления для своего следующего отпуска, пишет Unian.

Чтобы облегчить им задачу, эксперты Post Office Travel Money в своем свежем Holiday Money Report 2024 определили 15 самых бюджетных направлений для отдыха по всему миру в 2024 году. Отчет составлялся на основе курсов иностранных валют по отношению к фунту стерлингов.

В этом году список, в который попали как пляжные направления, так и города, возглавили дальнемагистральные направления: Вьетнам, Южная Африка и Кения.

Вьетнамский город Хойан впервые возглавил рейтинг, поднявшись с шестого места в прошлом году. Это одно из восьми направлений, где более низкие цены сочетаются с падением местной валюты. Ежедневные расходы там, включающие в себя еду, напитки, средства от укусов насекомых и солнцезащитный крем, эксперты оценили в  60 евро. В частности, чашка кофе в Хойане обойдется в 1,50 евро, а ужин из трех блюд и бокала вина - в 45,75 евро.

Лидер прошлого года Кейптаун в ЮАР с дневными расходами 63,5 евро теперь находится на втором месте, а кенийский Момбасе с  64 евро занял третье место, поднявшись на одну позицию выше по сравнению с прошлым годом.

Португальское Алгарве - единственное европейское направление в пятерке лидеров. К слову, именно здесь самый дешевый кофе - чашка обойдется в 1,03 евро.

В то же время Мармарис (Турция) и Солнечный Берег (Болгария) в этом году выпали из тройки, опустившись на седьмое и девятое места соответственно.

1. Хойан, Вьетнам 

2. Кейптаун, Южная Африка 

3. Момбаса, Кения 

4. Токио, Япония 

5. Алгарве, Португалия 

6. Шарм-эль-Шейх, Египет 

7. Солнечный Берег, Болгария 

8. Кута, Бали 

9. Мармарис, Турция 

10. Пафос, Кипр 

11. Пенанг, Малайзия 

12. Пхукет, Таиланд 

13. Дели, Индия 

14. Коста-дель-Соль, Испания 

15. Монтего-Бей, Ямайка 

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