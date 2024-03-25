Инсайдер сообщил, как чувствует себя Кэмерон Диаc после появления сына на свет

Фотографию малыша знаменитость публиковать не стала ради его же безопасности, но заверила, что новорожденный очень милый и что сами супруги невероятно счастливы. А сегодня источник, близкий к семье, рассказал, как чувствует себя свежеиспеченная дважды мама.

Инсайдер раскрыл изданию People, что Кэмерон в полном восторге от своего нового статуса. Она и Бенджи давно мечтали о втором ребенке и очень рады тому, что их малыш наконец появился на свет.

Для самой Диас путь к материнству был не самым простым. Источник также упоминает, что она долго к этому шла (попытки забеременеть начались у селебрити еще в 2014 году) и по сегодняшний день очень эмоционально говорит об этом.

«Они всегда надеялись на второго ребенка, потому что им нравится быть родителями. В течение многих лет Кэмерон хотела стать мамой. Она становится очень эмоциональной, когда говорит о долгом пути к материнству. Она считает, что ей невероятно повезло, что теперь у нее двое детей», + цитирует собеседника звездный портал.

Напомним, в 2020 году у Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена родилась дочь от суррогатной матери. Девочку назвали Рэддикс.