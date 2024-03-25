В эти выходные Кэмерон Диас порадовала поклонников прекраснейшей новостью: актриса и ее возлюбленный Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. У пары родился мальчик.
Инсайдер сообщил, как чувствует себя Кэмерон Диаc после появления сына на свет
Фотографию малыша знаменитость публиковать не стала ради его же безопасности, но заверила, что новорожденный очень милый и что сами супруги невероятно счастливы. А сегодня источник, близкий к семье, рассказал, как чувствует себя свежеиспеченная дважды мама.
Инсайдер раскрыл изданию People, что Кэмерон в полном восторге от своего нового статуса. Она и Бенджи давно мечтали о втором ребенке и очень рады тому, что их малыш наконец появился на свет.
Для самой Диас путь к материнству был не самым простым. Источник также упоминает, что она долго к этому шла (попытки забеременеть начались у селебрити еще в 2014 году) и по сегодняшний день очень эмоционально говорит об этом.
«Они всегда надеялись на второго ребенка, потому что им нравится быть родителями. В течение многих лет Кэмерон хотела стать мамой. Она становится очень эмоциональной, когда говорит о долгом пути к материнству. Она считает, что ей невероятно повезло, что теперь у нее двое детей», + цитирует собеседника звездный портал.
Напомним, в 2020 году у Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена родилась дочь от суррогатной матери. Девочку назвали Рэддикс.