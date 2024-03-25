Музыкальный фестиваль «В Объятиях Классики» перенесет жителей Эстонии в мир романтики и любви

Солисты: Майкл (Михаил) Булычев-Оксер - выдающийся американский пианист, композитор и продюсер. Обладатель премии «Кто есть кто в музыке», Булычёв-Оксер выступал на самых престижных сценах мира: Карнеги-Холл, Ла Саль Плейель (в Париж), Вигмор-холл (Лондон) и других.

Мириам Дэвис – британская скрипачка и модель, известная своей ослепительной красотой и смелыми интерпретациями. Симфонический Оркестр «В Объятиях Классики» под управлением Анатолия Шуры собран из талантливых музыкантов из оркестров Эстонии, Финляндии, Германии, Великобритании, и других стран.

Концерты фестиваля пройдут в двух городах Эстонии: Вечер Камерной Музыки в Кохтла-Ярве (5 Апреля) и Оркестровый Гала-Концерт в Концертном Зале «Эстония» в Таллине (7 Апреля). В концерте в Таллине принимают участие 3 молодых виртуоза, победители Международного конкурса «Вертекс-2024»: Аста Финсдоттир, фортепиано (Исландия) Джелин Ли, скрипка (Южная Корея) Аими Вакуи, скрипка (Япония).

В программе – произведения Баха, Бетховена, Брамса, Листа, Паганини, Дебюсси, Шоссона, Чайковского, и Алексея Шора, одного из самых исполняемых композиторов современности.

Билеты можно купить на сайте piletilevi.ee.