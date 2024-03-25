Принц Джордж получил очаровательный подарок от дедушки короля Карла ІІІ

Принцу Джорджу достался драгоценный подарок от его деда, короля Великобритании. Он хранится на любимой территории Карла ІІІ в Хайгроув-Хаусе. Дом, который монарх купил в 1980 году, был пристанищем для сыновей Чарльза Уильяма и Гарри в молодые годы, а теперь он стал пристанищем и для его внуков, сообщает Оk.

В 1988 году Чарльз построил волшебный домик на дереве для игр Уильяма и Гарри, который теперь перешел к принцу Джорджи после ремонта. Дом на дереве расположен в заросшей папоротником части сада, известной как Стампери. Он покрыт соломенной крышей и имеет очаровательную дверь в форме листа падуба.

Пышная зелень садов, где расположен домик на дереве, стала идеальной игровой площадкой для Гарри и Уильяма. Когда принцы подросли, появилось еще одно секретное пространство, обеспечивающее уединение, хотя, возможно, оно было не таким безопасным, как домик на дереве их отца. В своих мемуарах «Спейр» Гарри рассказывает, что через несколько лет после смерти его матери он и его брат сбежали в огромный подвал Хайгроува. В шутку назвав его «Клуб H», Гарри вспоминает, как пространство без окон стало «идеальным местом встреч для подростков».

«Пахло сыростью, землей, камнем и мхом. Пахло срезанными цветами, грязью… и, возможно, немного пивом», - пишет Гарри.

Однако это не единственный подарок, который король Чарльз преподнес Джорджу. Недавно сообщалось, что на первый день рождения принца он также подарил ему «Пастушескую хижину» в викторианском стиле в Хайгроув-Хаусе. В роскошной хижине есть все, от дровяной печи до кушетки, и считается, что она до сих пор является популярным местом для игр уэльских детей во время посещения поместья.

Обсуждая лес вокруг поместья во время одного из выступлений, Чарльз сказал: «Это было довольно пустое поле, которое ферме больше не нужно. Самым замечательным было то, что мне удалось посадить его в тот же год, когда родился мой внук, старший, Джордж, поэтому я решил назвать его Лесом принца Джорджа».