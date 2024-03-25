Король Карл порадовал своего внука принца Джорджа. Это место когда-то любили в детстве его отец принц Уильям и дядя принц Гарри, пишет Focus.
Принц Джордж получил очаровательный подарок от дедушки короля Карла ІІІ
Принцу Джорджу достался драгоценный подарок от его деда, короля Великобритании. Он хранится на любимой территории Карла ІІІ в Хайгроув-Хаусе. Дом, который монарх купил в 1980 году, был пристанищем для сыновей Чарльза Уильяма и Гарри в молодые годы, а теперь он стал пристанищем и для его внуков, сообщает Оk.
В 1988 году Чарльз построил волшебный домик на дереве для игр Уильяма и Гарри, который теперь перешел к принцу Джорджи после ремонта. Дом на дереве расположен в заросшей папоротником части сада, известной как Стампери. Он покрыт соломенной крышей и имеет очаровательную дверь в форме листа падуба.
Пышная зелень садов, где расположен домик на дереве, стала идеальной игровой площадкой для Гарри и Уильяма. Когда принцы подросли, появилось еще одно секретное пространство, обеспечивающее уединение, хотя, возможно, оно было не таким безопасным, как домик на дереве их отца. В своих мемуарах «Спейр» Гарри рассказывает, что через несколько лет после смерти его матери он и его брат сбежали в огромный подвал Хайгроува. В шутку назвав его «Клуб H», Гарри вспоминает, как пространство без окон стало «идеальным местом встреч для подростков».
«Пахло сыростью, землей, камнем и мхом. Пахло срезанными цветами, грязью… и, возможно, немного пивом», - пишет Гарри.
Однако это не единственный подарок, который король Чарльз преподнес Джорджу. Недавно сообщалось, что на первый день рождения принца он также подарил ему «Пастушескую хижину» в викторианском стиле в Хайгроув-Хаусе. В роскошной хижине есть все, от дровяной печи до кушетки, и считается, что она до сих пор является популярным местом для игр уэльских детей во время посещения поместья.
Обсуждая лес вокруг поместья во время одного из выступлений, Чарльз сказал: «Это было довольно пустое поле, которое ферме больше не нужно. Самым замечательным было то, что мне удалось посадить его в тот же год, когда родился мой внук, старший, Джордж, поэтому я решил назвать его Лесом принца Джорджа».