Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила переехать к отцу

По словам источника, никакого конфликта с матерью, который мог бы стать причиной такого решения, у Шайло не было. «Шайло не ссорилась с Анджелиной, но ей скоро исполнится 18, и она хочет встряхнуть ситуацию. Кроме того, она обожает Брэда и всегда была папиной дочкой».

Брэд Питт, который сейчас живет вместе с новой возлюбленной, дизайнером Инес де Рамон, был очень рад ее решению. «Брэд был в восторге, когда Шайло рассказала ему эту новость».

Джоли, отношения которой с бывшим мужем оставляют желать лучшего, была расстроена ее решением, однако спорить с Шайло не стала. «Естественно, Анджелина не была счастлива, но она знает, что Шайло теперь женщина и может принимать собственные решения», - говорит источник и добавляет, что Питт живет всего в нескольких кварталах от дома Джоли.

Отношения Питта с детьми трудно назвать идеальными. Некоторое время назад в СМИ обсуждали пост его приемного сына Пакса двухлетней давности, где тот называет актёра «засранцем мирового класса» и утверждает, что дети его боятся.

Сам Питт был удручен тем, что история получила широкий резонанс. При этом друзья Питта и Джоли утверждают, что это дело рук Анджелины, которая давно настраивает детей против бывшего мужа. Всего у бывших супругов шестеро детей: приёмные Захара, Пакс и Мэддокс и биологические Шайло, Нокс и Вивьен.