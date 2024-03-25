«Это станет для нас уроком». Шэннен Доэрти осудила распространителей сплетен, «вынудивших» Кейт Миддлтон рассказать о своей болезни

«То, что ты являешься публичной фигурой, не означает, что ты принадлежишь публике. Мы все имеем право на жизнь и прохождение через болезнь вдали от людских глаз. Натиск теорий заговора, собственнических чувств и простого ужасного любопытства заставил этого человека объясниться, прежде чем она сама смирилась с этим и объяснила всё своим детям. Я молюсь, чтобы это стало уроком для всех нас, чтобы мы начали уважать чужую частную жизнь», - написала актриса на своей странице в Instagram.

Также звезда «Зачарованных» обратилась непосредственно к принцессе Уэльской: «Я восхищаюсь вашим мужеством несмотря на весь прессинг, который вы испытываете в то время, как вы столкнулись с раком». Напомним, что Шэннен сама много лет борется с онкологическим заболеванием. В 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы. После этого она перенесла мастэктомию, а также прошла химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году она сообщила о ремиссии, но в 2019 году болезнь вернулась.

Кейт Миддлтон сообщила о том, что во время операции на брюшной полости у нее диагностировали рак, в видеообращении к британским подданным.