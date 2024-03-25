Шэннен Доэрти на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором осудила всех, кто распространял сплетни о Кейт Миддлтон во время ее исчезновения с радаров и тем самым, как она считает, вынудил принцессу Уэльскую рассказать о своей болезни.
«Это станет для нас уроком». Шэннен Доэрти осудила распространителей сплетен, «вынудивших» Кейт Миддлтон рассказать о своей болезни
«То, что ты являешься публичной фигурой, не означает, что ты принадлежишь публике. Мы все имеем право на жизнь и прохождение через болезнь вдали от людских глаз. Натиск теорий заговора, собственнических чувств и простого ужасного любопытства заставил этого человека объясниться, прежде чем она сама смирилась с этим и объяснила всё своим детям. Я молюсь, чтобы это стало уроком для всех нас, чтобы мы начали уважать чужую частную жизнь», - написала актриса на своей странице в Instagram.
Также звезда «Зачарованных» обратилась непосредственно к принцессе Уэльской: «Я восхищаюсь вашим мужеством несмотря на весь прессинг, который вы испытываете в то время, как вы столкнулись с раком». Напомним, что Шэннен сама много лет борется с онкологическим заболеванием. В 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы. После этого она перенесла мастэктомию, а также прошла химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году она сообщила о ремиссии, но в 2019 году болезнь вернулась.
Кейт Миддлтон сообщила о том, что во время операции на брюшной полости у нее диагностировали рак, в видеообращении к британским подданным.
До этого, из-за того что принцесса внезапно перестала появляться на публике, в Сети начали распространяться многочисленные теории заговора: кто-то говорил, что Кейт сделала пластику, кто-то - что она сбежала из дворца из-за измены принца Уильяма, а также его внебрачного ребенка. Многие, включая таких звезд, как Блейк Лайвли и Ким Кардашьян, шутили в соцсетях о пропавшей принцессе. Узнав о том, что у Кейт рак, Блейк извинилась перед подписчиками за свое поведение.
«Уверена, сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна признать это. Я опубликовала глупый пост о шумихе вокруг "провального фотошопа", и, о боже, этот пост меня сегодня огорчил. Мне жаль. Шлю всем и всегда добрые пожелания», - написала актриса.
Ким Кардашьян пока не давала никаких комментариев, хотя ее фолловеры также требуют от нее извинений.
Тем временем представители Кейт Миддлтон рассказали изданию ET, что принц и принцесса Уэльские очень тронуты всеми теплыми пожеланиями, которые они получили за последние пару дней. Сообщается также, что принц Гарри и Меган Маркл, которые уже публично обратились к Кейт со словами поддержки, теперь связались с ней и принцем Уильямом в частном порядке.