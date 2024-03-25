В Италии вновь начали продавать дома за один евро, но есть проблемы

За последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии привлекли большой интерес: десятки людей решили скупить заброшенную недвижимость в некоторых обезлюдевших городах страны, сообщает CNN.

Такие города, как Муссомели на Сицилии и Зунголи в Кампании, сумели продать заброшенные дома иностранцам. Теперь отдаленная деревня Патрика с населением всего лишь 3000 человек, расположенная к югу от Рима, пытается сделать то же самое. Более 40 объектов недвижимости, заброшенных в начале 1900-х годов, будут выставлены на продажу.

Расположенная на скалистом плато с видом на долину Сакко в центральной Италии, Патрика - идиллическое место, но в прошлом жизнь здесь была нелегкой для местных жителей.

Заброшенные дома

Многие уехали в поисках светлого будущего в другие места, оставив свои дома пустыми на десятилетия. Пытаясь вдохнуть новую жизнь в умирающую деревню, мэр города Лючио Фьордалисо пытается повторить успех других итальянских деревень, которые выставили свои пустующие дома на продажу за один евро, или чуть больше доллара. Однако, до сих пор он добился небольшого успеха.

«Сначала мы нанесли на карту все заброшенные дома и обратились к первоначальным владельцам с официальным призывом передать им свою ветхую семейную собственность, но нам удалось продать всего два дома за один евро», — рассказывает Фьордалисо журналистам.

Проблема с наследниками

В то время как местные власти в городах, оставшихся малонаселенными из-за землетрясений и других стихийных бедствий, имеют юрисдикцию выставлять заброшенные дома на продажу без разрешения владельцев, это не относится к Патрике и другим подобным городам.

«Сначала нам нужно, чтобы владельцы или их наследники распорядились своими старыми домами. Только тогда мы сможем выставить эти объекты на продажу с их согласия, что очень усложняет процесс. Почти невозможно», - объяснил чиновник.

Город получил «положительный ответ» от 10 владельцев, но в последнюю минуту они отказались. Остальные так и не ответили.

Фьордалисо считает, что многие владельцы имеют проблемы с другими родственниками, владеющими долями того же имущества.