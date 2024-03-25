«Салат с AliExpress»: жительницу Таллинна удивила подача блюда в популярном столичном ресторане

Недавно в группе в Facebook «Группа Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны» появился обзор на подачу в ресторане Pelm в T1. Виктория, посетившая это заведение, пишет следующее:

«Были в субботу в 17:15. Большинство столов было занято. Обслуживали очень долго (вопрос к руководству о не хватке официантов)! Наш мальчик зашивался. Именно этот гамбургер стоял на стойке минут пять точно. Мы гипнотизировали взглядом официанта, потом предложили забрать самим, после чего нам гамбургер все-таки принесли! Не собиралась делать ни фото, ни пост, но этот капустный салат...»

Блюдо, которое принесли Виктории. Фото: Limon.ee

Подача блюда действительно выглядит странно: минимальное количество салата «Коул Слоу» и горсть картофеля фри.

В комментариях шутят: «Это что бы от капусты вздутия не было. Заботушка»; «Да ладно вам, официант проголодался по дороге к вашему столику»; «Салат с AliExpress».

Другие пользователи стали в разделе комментариев делиться похожим опытом. «Да, мне тоже такое приносили. Ребята, если это выходит за рамки вашего бюджета, то просто уберите его (салат) из блюда, нежели так позориться», - пишет участница группы. «Мы ходили пару дней назад, мне бургер подали вообще без салата (только бургер и картошка). Я не расстроилась, потому что не ем такое, но удивилась», - добавляет другая.

Мы связались с управляющим ресторанами Pelm и Repa Павлом Ярчаковским, а также обратились к преподавателю TEKO.