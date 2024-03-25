«Не собиралась делать ни фото, ни пост, но этот капустный салат...» - делится Виктория не самым приятным опытом похода в один из популярных ресторанов Таллинна. В комментариях под ее постом шутят: «Это что бы вздутия не было».
«Салат с AliExpress»: жительницу Таллинна удивила подача блюда в популярном столичном ресторане
Недавно в группе в Facebook «Группа Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны» появился обзор на подачу в ресторане Pelm в T1. Виктория, посетившая это заведение, пишет следующее:
«Были в субботу в 17:15. Большинство столов было занято. Обслуживали очень долго (вопрос к руководству о не хватке официантов)! Наш мальчик зашивался. Именно этот гамбургер стоял на стойке минут пять точно. Мы гипнотизировали взглядом официанта, потом предложили забрать самим, после чего нам гамбургер все-таки принесли! Не собиралась делать ни фото, ни пост, но этот капустный салат...»
Подача блюда действительно выглядит странно: минимальное количество салата «Коул Слоу» и горсть картофеля фри.
В комментариях шутят: «Это что бы от капусты вздутия не было. Заботушка»; «Да ладно вам, официант проголодался по дороге к вашему столику»; «Салат с AliExpress».
Другие пользователи стали в разделе комментариев делиться похожим опытом. «Да, мне тоже такое приносили. Ребята, если это выходит за рамки вашего бюджета, то просто уберите его (салат) из блюда, нежели так позориться», - пишет участница группы. «Мы ходили пару дней назад, мне бургер подали вообще без салата (только бургер и картошка). Я не расстроилась, потому что не ем такое, но удивилась», - добавляет другая.
Мы связались с управляющим ресторанами Pelm и Repa Павлом Ярчаковским, а также обратились к преподавателю TEKO.
«Подача без комментариев. Интересно в каком ресторане на бумаге и не совсем чистом подносе подают это блюдо?» - кратко прокомментировала внешний вид блюда Диана Малькевич, преподаватель TEKO.
«Данная порция бургера не соответствует нашим стандартам. Этот инцидент произошел 9 марта, когда у нас была большая загруженность, и новый повар на позиции гриль случайно не воспользовался весами и положил меньше картофеля фри и салата "Коул Слоу"», - объясняет произошедшее Павел Ярчаковский.
«Поднос, на котором подается это блюдо, довольно большой. Наша обычная порция бургера - 650 граммов (350 граммов бургера + 200 граммов картофеля фри + 50 граммов салата "Коул Слоу" + 50 граммов кетчупа). На фотографии видно, что количество картофеля фри и капустного салата не соответствует нормам (100-150 граммов фри и 15-20 - салата)», - добавляет он.
Управляющий рестораном также отмечает, что, если бы клиент сразу обратился к сотрудникам заведения, то они бы с радостью извинились и предложили ему бесплатный кофе или десерт в качестве бонуса за возникшую ошибку.