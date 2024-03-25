ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ⟩ Финно-эстонская красотка вскользь показала вид из роскошной квартиры своей мечты в Таллинне

«Я доказала себе, что даже самые безумные мечты могут сбываться», - написала блогер Эрна Хуско в недавнем посте в Instagram, добавив: «Эта цыпочка только что купила квартиру своей мечты за границей!!!» Уроженка Эстонии Хуско, которая в последние годы живет в Финляндии, купила квартиру в Таллине.

«Когда я переехала из Таллинна четыре года назад, я знала, что этот день настанет. Я знала, что хочу работать так усердно, что однажды смогу вернуться сюда. В свою собственную квартиру, где я смогу выбирать строительные материалы от пола до потолка», - написала блогер.