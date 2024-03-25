Гороскоп на последнюю неделю марта: опасное затмение – одна мелочь может все перечеркнуть

Овен

У Овнов наступает время, когда они смогут наконец разглядеть результаты проделанной ранее работы. Нужно лишь быть осторожнее, поскольку хорошие результаты и позитивная обратная связь могут заставить Овнов подумать, что можно расслабиться и перестать что-то делать, но это не так. Необходимо продолжать упорно трудиться, чего бы это ни касалось - хоть работы, хоть отношений, хоть домашних дел.

Телец

Тельцы могут ждать неприятных сюрпризов в начале недели, а также приятных в ее конце. Самое главное правило успеха для представителей данного знака Земли - не распылять впустую свою энергию и время. Нужно заниматься самыми главными задачами и не лениться. В противном случае плохие события в жизни станут фатальными и необратимыми, а также крайне разрушительными.

Близнецы

Судя по положению звезд и планет, Близнецы могут вырваться в лидеры и остаться там надолго. В этом им помогут трудолюбие, харизма, доброта, общительность. Все это у них есть, поэтому необходимо поддерживать в себе огонь мотивации и не сдаваться, если вдруг что-то пойдет не по плану. Нужно больше помогать близким людям и не бояться просить помощи в ответ. Даже сильным порой нужна поддержка.

Рак