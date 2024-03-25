Последняя неделя марта обещает быть непростой - понадобится много энергии и мотивации, особенно в понедельник, так как в этот день произойдет опасное астрологическое событие - затмение Луны, предупреждают астрологи DailyHoro. Это очень непредсказуемый день, когда все достигнутое ранее может перечеркнуть мелкая оплошность. Главное в такие дни - оставаться энергичными и готовыми ко всему, пишет RUS TVNET.
Гороскоп на последнюю неделю марта: опасное затмение – одна мелочь может все перечеркнуть
Овен
У Овнов наступает время, когда они смогут наконец разглядеть результаты проделанной ранее работы. Нужно лишь быть осторожнее, поскольку хорошие результаты и позитивная обратная связь могут заставить Овнов подумать, что можно расслабиться и перестать что-то делать, но это не так. Необходимо продолжать упорно трудиться, чего бы это ни касалось - хоть работы, хоть отношений, хоть домашних дел.
Телец
Тельцы могут ждать неприятных сюрпризов в начале недели, а также приятных в ее конце. Самое главное правило успеха для представителей данного знака Земли - не распылять впустую свою энергию и время. Нужно заниматься самыми главными задачами и не лениться. В противном случае плохие события в жизни станут фатальными и необратимыми, а также крайне разрушительными.
Близнецы
Судя по положению звезд и планет, Близнецы могут вырваться в лидеры и остаться там надолго. В этом им помогут трудолюбие, харизма, доброта, общительность. Все это у них есть, поэтому необходимо поддерживать в себе огонь мотивации и не сдаваться, если вдруг что-то пойдет не по плану. Нужно больше помогать близким людям и не бояться просить помощи в ответ. Даже сильным порой нужна поддержка.
Рак
Каждый, кто встанет у Раков на пути, пожалеет о том, что решил стать для них помехой. И дело не в мстительности Раков, а в том, что их дух сейчас не сломить. Важно не заострять внимание на ссорах и неурядицах на работе и в отношениях. Нужно думать о своем будущем и формировать его максимально быстро и эффективно. Режим жизни "работа-отдых" не так уж плох, каким кажется, особенно учитывая, что скоро Раки получат компенсацию.
Лев
У Львов может возникнуть острая потребность в общении, причем с теми людьми, с которыми раньше они бы вряд ли захотели общаться. Возможно, это указывает на взросление, а возможно, на ошибки прошлого. Тут уже догадаться придется самим Львам. В понедельник нужно быть предельно осторожными, ведь враг в полутеневое затмение обычно прячется там, где мы его ожидаем увидеть меньше всего.
Дева
Творчество - лучший способ отдохнуть для Дев в это время. Очень хорошо представителям данного знака будет даваться изучение языков, спорт. Можно заняться поисками любви либо провести часть времени с семьей. Самое главное - подкреплять свои амбиции поступками, а не просто ждать удобного случая. Если чего-то очень сильно хочется, нужно это сделать и не искать себе оправданий, ведь хорошие времена не длятся вечно.
Весы
Весам нужно трудиться и делать все ради цели. Результат не заставит себя ждать, но нужно опасаться затмения и его последствий. В понедельник и вторник проделанная тяжелая работа может оказаться пустой и бесцельной, поэтому в эти дни лучше либо взять выходной, либо выполнять работу максимально осторожно, без спешки и негатива. С 25 по 31 марта можно смело строить планы на будущее.
Скорпион
Скорпионам пришло время заполнить пробелы в знаниях. Сделать это можно посредством чтения книг или просмотра обучающих видео, а можно записаться на курсы или попросить кого-то из коллег или друзей помочь. Также стоит помнить, что оказание психологической поддержки своим близким вернется Скорпионам сторицей. Если прийти кому-то на помощь, этот человек обязательно запомнит доброту Скорпионов и в будущем тоже пойдет навстречу.
Стрелец
Стрельцам стоит избегать халатности при вождении автомобиля. Это актуально не только в день затмения 25 марта, но и в целом на неделе. Это связано с расфокусировкой внимания. Стрельцы сейчас очень сообразительны и находчивы, но невнимательны, и это может стоить им денег, репутации. Не исключено, что представителей данного знака могут ждать события, которые им придется пережить впервые.
Козерог
У Козерогов в приоритете сейчас не работа и дела, а семья и саморазвитие, потому что Марс сдал свои позиции. Козероги любят идти по жизни с девизом "хочешь сделать все хорошо - сделай это сам", но сейчас можно и даже нужно просить о помощи своих близких и друзей. Это не слабость, а мудрость. Лучший способ отдохнуть для Козерогов - домашняя тишина и покой.
Водолей
Водолеям ни в коем случае нельзя менять планы в последнюю секунду. Это чревато большими проблемами, в том числе и с репутацией. Лучший способ стать ближе к своим родственникам и второй половинке - доброта и ласка. Обидные слова и резкий тон могу стать причиной разрыва или долгой ссоры. Негатив построит непреодолимую стену, а вот доброта эти стены сломает и сделает жизнь Водолеев в разы лучше.
Рыбы
Для Рыб хорошим способом отдохнуть и восстановить силы станет умеренная физическая активность. Эти люди могут стать более уязвимыми перед лицом проблем, поэтому астрологи советуют им следовать правилу трех "Т": труд, терпение, тактика. Нельзя лениться, спешить и делать все спонтанно. Гарантом успеха на рабочем поприще будет трудолюбие и высокая мотивация. То же самое в некоторой степени касается и любви.