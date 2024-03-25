Участники известного квартета ABBA получили рыцарские ордена от короля Швеции

Такой высокой награды королевского дворца удостоились Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Это первое за почти полвека присвоение такой награды представителям Швеции, что подчеркивает исключительность достижений ABBA на музыкальном поприще.

По данным королевского дворца, лауреатов ордена номинировала общественность. Затем соответствующее предложение подготовил Орденский совет при Орденской канцелярии Его Величества. Решение поддержало правительство и только после этого его утвердил король.

Орден Вазы (Васы) – один из четырех рыцарских орденов Швеции наряду с орденами Меча, Северной Звезды и орденом Серафима. В последний раз этим орденом в стране награждали в 1974 году.

О текущем решении королевский дворец сообщил также на своей странице в Instagram.

Так совпало, что новость о награждении проходит на фоне сообщений о том, что ABBA отказалась от выступления на предстоящем «Евровидении-2024», несмотря на 50-летний юбилей их победы в этом конкурсе.

«ABBA не планирует участвовать в мероприятии и не будет организовывать праздничное выступление на конкурсе», – Бенни Андерссон.