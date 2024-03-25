Читатель портала Limon.ee обратил внимание на припаркованный ярко-оранжевого цвета автомобиль марки BMW X5 и, расположенный на нем логотип интернет-магазина. Проезжая по Лаагна-теэ, сложно не заметить автомобиль между остановками Laagna и Kotka kauplus, который явно стоит там с целью рекламы. Законно ли таким образом располагать транспортное средство с рекламным носителем?
ФОТО ⟩ Я тоже так хочу, или На каких основаниях владелец автомобиля рекламирует свой товар на дорогах Таллинна (1)
Анатолий обратил внимание, что в Ласнямяэ на Лаагна-теэ между остановками Laagna и Kotka kauplus уже два месяца припаркован автомобиль с крупным рекламным логотипом интернет-магазина. «Хочу узнать, законна ли такая парковка, как на фото? На Лаагна-теэ уже почти два месяца припаркован BMW Х5 с рекламой интернет-магазина. Очевидно, что машина стоит с целью рекламы. Автомобиль периодически можно увидеть в разных местах Таллинна и в последний раз был замечен около памятника "Русалка"», – пишет мужчина, добавляя, что отправил письмо в управу района Ласнямяэ, чтобы уточнить, законна ли такая парковка.
«Предположим, что у меня есть фура с прицепом-тентом, на котором большими буквами написано название моей компании. Получается, что я тоже могу использовать обочины Лаагна-теэ для бесплатной парковки и бесплатной рекламы?» – спрашивает он. Вопрос действительно уместный, ведь в современном мире реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы везде и повсюду сталкиваемся с тем, что компании вывешивают наружную рекламу своих товаров и услуг на билбордах, наддорожных растяжках, вывесках и так далее. Автореклама – тоже популярный способ привлечь внимание аудитории к своему продукту, тем более, что разъезжая по городу, можно еще большее привлечь взгляды прохожих.
Мы обратились в управу района Ласнямяэ, чтобы прояснить ситуацию, о которой пишет читатель, и получили ответ от советника по связям с общественностью Павла Корнева. «Ранее мы обсудили этот вопрос с Таллиннским департамент транспорта и пришли к выводу, что эта территория не является парковкой, поскольку в пункте 50 статьи 2 Закона о дорожном движении парковка определяется как "предназначенная для стоянки транспортных средств территория, оборудованная конструктивно или при помощи средств организации дорожного движения и состоящая из парковочных мест и соединяющих их элементов дороги"», – говорит Павел, добавляя, что управа Ласнямяэ уже попросила Таллиннский департамент муниципальной полиции принять меры, чтобы побудить владельца убрать незаконно припаркованный автомобиль.
Павел объяснил, что в случае, если автотранспортное средство имеет на себе какие-либо отличительные знаки (в том числе рекламу) и не стоит на одном определенном месте в общественном пространстве, то на это управа района никак не регулирует. Если цель – разместить на долгий период автомобиль с рекламой, то необходимо связаться с городом и подать заявление. Владелец автомобиля, припаркованного на Лаагна-теэ не подавал заявление на установку информационного носителя.
«Что касается подачи заявления, то для размещения любой рекламы в общественном пространстве, не имеет значение на городской земле или на частной, необходимо получить согласование города. Объект, указанный в вашем обращение согласован с городом не был», – подытожил Павел.