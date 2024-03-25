Анатолий обратил внимание, что в Ласнямяэ на Лаагна-теэ между остановками Laagna и Kotka kauplus уже два месяца припаркован автомобиль с крупным рекламным логотипом интернет-магазина. «Хочу узнать, законна ли такая парковка, как на фото? На Лаагна-теэ уже почти два месяца припаркован BMW Х5 с рекламой интернет-магазина. Очевидно, что машина стоит с целью рекламы. Автомобиль периодически можно увидеть в разных местах Таллинна и в последний раз был замечен около памятника "Русалка"», – пишет мужчина, добавляя, что отправил письмо в управу района Ласнямяэ, чтобы уточнить, законна ли такая парковка.

Автомобиль на Лаагна-теэ. Фото: Частный архив.

«Предположим, что у меня есть фура с прицепом-тентом, на котором большими буквами написано название моей компании. Получается, что я тоже могу использовать обочины Лаагна-теэ для бесплатной парковки и бесплатной рекламы?» – спрашивает он. Вопрос действительно уместный, ведь в современном мире реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы везде и повсюду сталкиваемся с тем, что компании вывешивают наружную рекламу своих товаров и услуг на билбордах, наддорожных растяжках, вывесках и так далее. Автореклама – тоже популярный способ привлечь внимание аудитории к своему продукту, тем более, что разъезжая по городу, можно еще большее привлечь взгляды прохожих.