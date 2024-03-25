ФОТО ⟩ «Празднование длилось целую неделю!» Эстонская телеведущая отметила день рождения дочери

Телеведущая и главный редактор портала Elu24 Катрин Луст 24 марта отпраздновала день рождения своей дочери Оливии. Она поделилась несколькими фотографиями с празднования дня рождения с подписчиками в социальных сетях.

«Моей маленькой Оливии сегодня исполнилось 2 года. Спасибо, что каждый день учишь меня быть лучше... Спасибо, что делаешь солнечными даже самые серые дни и что ты мой самый лучший друг на этой земле», - написала Катрин в душещипательном посте.

Дочь Катрин Луст Оливия отпраздновала свой второй день рождения. Фото: Erakogu

Телеведущая призналась, что хотя официально день рождения был в воскресенье, празднования начались раньше. «Неделя празднования дня рождения началась еще в среду и закончилась сегодня в спа-центре Wasa!!! Празднование длилось всю неделю!» - отметила Катрин в посте на Facebook.

«Мы ели торт со Свинкой Пеппой всю неделю, но сегодня был тот самый день!» - добавила Катрин в Instagram и поделилась фотографией Оливии. «Папочка подарил цветы», - добавила Катрин Луст.

Совсем недавно ведущая Kuuuurija объявила, что ждет второго ребенка. «Это правда, скоро нас будет четверо», - написала Катрин на своей странице в Instagram несколько недель назад.