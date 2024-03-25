ФОТО ⟩ «Старше его на 24 года»: как выглядит жена нового Джеймса Бонда – красавчика Аарона Тейлора-Джонсона

Актер начал сниматься в кино с ранних лет и до сих пор продолжает играть. Только в этом году в прокате появятся три фильма с его участием. В своем достаточно молодом возрасте он уже имеет награду «Золотой глобус» за лучшую второстепенную роль в ленте «Под покровом ночи», пишет WDAy.

Тейлор-Джонсон старается не говорить много о том, что для него действительно дорого, поэтому не раскрывает подробности личной жизни. Однако известно, что Аарон уже больше десяти лет женат. Его избранница - 57-летняя британская художница и кинорежиссер, мать четырех детей. Она старше мужа на 24 года.

Впервые пара встретилась в 2009 году на съемках фильма «Стать Джоном Ленноном». Тогда женщине было 42 года, а молодому актеру - только 18. До замужества на будущем «агенте 007» Сэм уже состояла в браке с арт-дилером, от которого имеет двоих детей.

Аарон Тейлор-Джонсон с женой. Фото: Lee Roth/Capital Pictures/ROT/Capital Pictures

В начале 1990-х она начала развиваться в творчестве: представляла свои фотографии на выставках, снимала короткие видео. В 1997 году выиграла в номинации «Самый многообещающий художник» на Венецианском конкурсе, а в 2011 году получила орден Британской Империи за вклад в искусство.