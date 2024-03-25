ФОТО ⟩ «Старше его на 24 года»: как выглядит жена нового Джеймса Бонда – красавчика Аарона Тейлора-Джонсона

Аарон Тейлор-Джонсон еще официально не подписал контракт на главную роль в новой картине о Джемсе Бонде, но собирается сделать это в ближайшее время. Он станет седьмым «агентом 007» с выхода первого фильма в 1962 году.
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Актер начал сниматься в кино с ранних лет и до сих пор продолжает играть. Только в этом году в прокате появятся три фильма с его участием. В своем достаточно молодом возрасте он уже имеет награду «Золотой глобус» за лучшую второстепенную роль в ленте «Под покровом ночи», пишет WDAy.
Тейлор-Джонсон старается не говорить много о том, что для него действительно дорого, поэтому не раскрывает подробности личной жизни. Однако известно, что Аарон уже больше десяти лет женат. Его избранница - 57-летняя британская художница и кинорежиссер, мать четырех детей. Она старше мужа на 24 года.
Впервые пара встретилась в 2009 году на съемках фильма «Стать Джоном Ленноном». Тогда женщине было 42 года, а молодому актеру - только 18. До замужества на будущем «агенте 007» Сэм уже состояла в браке с арт-дилером, от которого имеет двоих детей.
В начале 1990-х она начала развиваться в творчестве: представляла свои фотографии на выставках, снимала короткие видео. В 1997 году выиграла в номинации «Самый многообещающий художник» на Венецианском конкурсе, а в 2011 году получила орден Британской Империи за вклад в искусство.
В 1997 году, в возрасте 30 лет, Сэм сыграла свадьбу с первым мужем и родила первую дочь. Тогда же она узнала, что больна раком толстой кишки. Женщина считает, что болезнь была вызвана именно беременностью. После родов врачи говорили ей, что она просто медленно выздоравливает, но после обращения к другому специалисту ей поставили окончательный неутешительный диагноз. Через два года у нее обнаружили опухоль в подмышечной впадине, это оказался рак молочной железы.
Сэм стойко выдержала этот трудный период, ей удалось излечиться. Большую роль в выздоровлении Сэм отводит йоге и медитации. Она говорит, что духовные практики не только помогли ей преодолеть тяжелую болезнь дважды, но и по сей день не дают «сойти с ума».
В прошлом году Аарон рассказал об их жизни с Сэм. За все время они работали вместе над тремя кинопроектами. В 2008 году женщину назначили режиссером биографической картины о детстве Джона Леннона, где главную роль сыграл ее будущий муж.
Влюбленные встречались три года и поженились в 2012 году, а через десять лет решили еще раз произнести клятвы верности в кругу близких друзей и родственников. В браке у них родилось двое детей. Но Сэм называет Аарона отцом для всех своих девочек.
В 2022 семья переехала из США в Британию и с тех пор проживает в Сомерсете за городом. Аарон любит деревенскую жизнь, даже сам разводит свиней и пчел. Больше всего ему нравиться сидеть дома и проводить время с семьей и дочками.