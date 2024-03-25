Не поддавайтесь на провокации: 25 марта открывается весенний коридор затмений

Что такое коридор затмений

В марте и апреле 2024 нас ждет два интересных астрособытия: лунное затмение 25 марта и солнечное затмение 8 апреля. Период между этими датами называется коридор затмений. Эзотерики утверждают, что затмения сами по себе могут серьезно влиять на жизнь людей и порой даже заставляют судьбу делать вираж. Как правило, подобные события происходят в течение этих двух недель - когда особенно «темно».

Когда будет коридор затмений 2024 и его особенности

Первый в этом году коридор открывается 25 марта, в день полутеневого лунного затмения в знаке Весов - пик приходится на 9:12 поместному времени. Луна будет скрыта в тени Земли на 95,5 %. Закроется коридор 8 апреля, в день солнечного затмения в знаке Овна, когда Луна полностью закроет Солнце на 4,5 минуты. Пик затмения будет в 20:18 по местному времени.

Поскольку коридор начнется с лунного затмения, то его энергетика во многом будет определять «настроение» двух следующих недель. Само лунное затмение - это эмоционально сложный период. Оно может приводить к взрывоопасным ситуациям и выводить из равновесия. По словам астрологов, придется приложить усилия, чтобы удержать баланс, но они будут стоить того, особенно в личных отношениях, поскольку лунное затмение в Весах связано с партнерством.