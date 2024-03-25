В апреле представителям двух знаков Зодиака стоит надеяться на удачу - их ожидает неплохой денежный куш. Об это рассказал астролог Павел Глоба.
ДЕНЬГИ И ВЕЗЕНИЕ ⟩ Глоба рассказал, кого в апреле ждет бриллиантовая полоса
Дела Близнецов пойдут в гору, а доходы существенно вырастут. Звезды обеспечат представителям знака финансовую удачу, поэтому их действия и решения в авантюрных проектах будут приносить значительную прибыль. Можно даже рискнуть и купить лотерейный билетик - это окупится с лихвой.
Водолеи, наоборот, должны проявить высокую стойкость, чтобы остаться непоколебимыми перед соблазнами. Им не стоит напрасно тратить деньги. Если представители знака смогут правильно распоряжаться своими финансами, денежный поток еще долго будет оставаться открытым для них.