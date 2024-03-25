ДЕНЬГИ И ВЕЗЕНИЕ ⟩ Глоба рассказал, кого в апреле ждет бриллиантовая полоса

Дела Близнецов пойдут в гору, а доходы существенно вырастут. Звезды обеспечат представителям знака финансовую удачу, поэтому их действия и решения в авантюрных проектах будут приносить значительную прибыль. Можно даже рискнуть и купить лотерейный билетик - это окупится с лихвой.