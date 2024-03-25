«Такая, как все, но хочу жить, как элита»: известный блогер о комплексах ведущей программы «Орел и Решка»

«Она имеет определенную особенность – ей важно нравиться всем без исключения и быть своей, – рассказал Богдан. – Показать, что она из народа. Так же, как все. При этом Леся трансформировала свой имидж, образ жизни и окружающих, адаптируя все под элитный сегмент. То есть я такая, как все, но хочу жить, как элита».