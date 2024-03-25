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«Такая, как все, но хочу жить, как элита»: известный блогер о комплексах ведущей программы «Орел и Решка»

Limon.ee
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Леся Никитюк.
Леся Никитюк. Фото: LOIC VENANCE

Блогер и обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал, кто из звезд больше всего сомневается в себе, но не показывает этого на людях. По его мнению, одной из таких является ведущая Леся Никитюк, пишет ФАКТЫ.

«Она имеет определенную особенность – ей важно нравиться всем без исключения и быть своей, – рассказал Богдан. – Показать, что она из народа. Так же, как все. При этом Леся трансформировала свой имидж, образ жизни и окружающих, адаптируя все под элитный сегмент. То есть я такая, как все, но хочу жить, как элита».

По мнению Беспалова, он не может понять, зачем это Лесе. Потому что всю жизнь прожить с маской на лице – это большое бремя.

«Надеюсь, что когда-то девушка перестанет доказывать себе и окружающим свою простоту, – добавляет блогер. – А о тяжелом характере звезды в кулуарах ходят отдельные легенды».

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