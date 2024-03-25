Блейк Лавли извинилась перед принцессой Кейт, Ким Кардашьян еще не решилась

Те, кто успел посмеяться над неоригинальным фото, начинают признавать свою ошибку. Среди них — американская актриса Блэйк Лайвли, пишут novyny.live. 36-летняя звезда сериала «Сплетница» признала, что ее комментарий по поводу этой ситуации был бессмысленным: «Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна это признать. Я опубликовала бессмысленный пост типа „Photoshop не работает“. Мне очень жаль. Всегда отправляю любовь и пожелания добра всем».

А вот светская львица Ким Кардашьян пока держит паузу. Когда разгорелся скандал вокруг Кейт Миддлтон и места ее пребывания, она опубликовала в соцсетях несколько снимков около автомобиля, которые подписала: «Иду искать Кейт». Удалять их не стала после оглашения диагноза Кейт.

Стоит отметить, что еще до публикации отредактированного фото принцессы Уэльской ее жизнь активно обсуждалась. Ведь в январе ей сделали запланированную операцию на брюшной полости, после чего Кейт Миддлтон перестала появляться на публике и делать заявления. Сеть сразу разразилась кучей версий — от пластической операции до конспирологии о смерти.

Кстати, всевозможные конспирологические теории по этому поводу подвергли резкой критике премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Отреагировали на это и в Букингемском дворце, отмечая, что принцесса «была в курсе».