После того, как Кейт Миддлтон выложила в сеть отредактированное фото, вызвавшее бурную реакцию, в том числе и в шоу-бизнесе, прозвучало ее заявление по поводу онкологического заболевания, пишет Focus.
Блейк Лавли извинилась перед принцессой Кейт, Ким Кардашьян еще не решилась
Те, кто успел посмеяться над неоригинальным фото, начинают признавать свою ошибку. Среди них — американская актриса Блэйк Лайвли, пишут novyny.live. 36-летняя звезда сериала «Сплетница» признала, что ее комментарий по поводу этой ситуации был бессмысленным: «Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна это признать. Я опубликовала бессмысленный пост типа „Photoshop не работает“. Мне очень жаль. Всегда отправляю любовь и пожелания добра всем».
А вот светская львица Ким Кардашьян пока держит паузу. Когда разгорелся скандал вокруг Кейт Миддлтон и места ее пребывания, она опубликовала в соцсетях несколько снимков около автомобиля, которые подписала: «Иду искать Кейт». Удалять их не стала после оглашения диагноза Кейт.
Стоит отметить, что еще до публикации отредактированного фото принцессы Уэльской ее жизнь активно обсуждалась. Ведь в январе ей сделали запланированную операцию на брюшной полости, после чего Кейт Миддлтон перестала появляться на публике и делать заявления. Сеть сразу разразилась кучей версий — от пластической операции до конспирологии о смерти.
Кстати, всевозможные конспирологические теории по этому поводу подвергли резкой критике премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Отреагировали на это и в Букингемском дворце, отмечая, что принцесса «была в курсе».