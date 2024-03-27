Ни для кого не секрет, что каждая женщина мечтает сохранить красоту молодости и находится в поиске «волшебных» средств и рецептов ее продления. Основательница студии естественного омоложения Лаура Толматс настаивает, что реализовать эту мечту способен помочь только комплексный подход, сочетающий сразу несколько направлений заботы о своем теле и организме.
МНЕНИЕ ⟩ Искусство стареть красиво: естественный подход к сохранению молодости и здоровья
Большинство женщин совершают одну и ту же ошибку, стремясь создать желанную внешность, воздействуя только на внешние проявления отклонений от эталона. Но все, что мы наблюдаем в зеркале, например, нарушение осанки, морщины, плохое состояние кожи, является лишь симптомами. Корень всех проблем кроется глубже, и важно работать именно с первопричинами.
Для улучшения состояния кожи недостаточно однажды сходить к косметологу и воспользоваться хорошим кремом. Эффект будет краткосрочным и лишь эстетическим. Если же ставить задачей восстановление упругости, а с ней - прочих атрибутов здоровой кожи, а также иметь полученный результат на постоянной основе, то лишь комплексный подход к вопросу способен привести нас к цели.
Это сбалансированное питание, качественный и своевременный сон, коррекция микронутритивного дефицита путем грамотного подбора витаминов, минералов и схемы их приема, расслабление мышечного каркаса на лице и теле, благодаря которому наладится лимфо- и кровоток, а соответственно и питание клеток. И только после этого - подбор качественной косметики для ухода, с хорошим составом.
Очень важно заниматься вопросами здоровья и красоты комплексно. Специалисты должны не просто проводить процедуры красоты, но и заниматься образованием людей в этой области.
В мою студию обращаются клиенты с запросами подтяжки лица, избавления от морщин и прочими эстетическими проблемами. Специалисты студии предлагают начать с мануальной пластики лица и тела. Эта техника является одной из наиболее эффективных и позволяет расслабить мышцы, вернуть их в исходное состояние, исправить осанку, и тем самым устраняет настоящие причины возникновения морщин и избавляет от симптомов, таких как нависшее веко, второй подбородок, межбровная морщина, гусиные лапки, носогубная складка и прочие.
Почему подход должен быть комплексным и как именно это работает?
В организме все связано. Работа с чем-то одним по цепочке запускает процессы восстановления функций другого. Устраняя мышечные зажимы, можно избавиться от головной боли, улучшить зрение, слух. Правда, только тогда, если причина этих проблем была именно в мышечном спазме, но опыт показывает, что в 70% случаев это именно так и происходит.
А если после работы специалиста человек займется какой-то физической активностью, к примеру, предпримет пешие прогулки в свое удовольствие, пересмотрит свое питание, устранит дефициты по витаминам и минералам, наладит режим сна и подберет качественную косметику с хорошим, чистым составом, то результат не заставит себя долго ждать и удивит полученным эффектом (но надо отметить, что дорогая брендовая косметика - еще не значит хорошая). И вот тогда жизнь заиграет другими красками.
Почему так важно правильное питание?
Наш организм - это единое целое, и все системы работают в нем сообща. А для нормальной работы любой системы требуется качественный источник энергии, и организм человека не является исключением. Не стоит недооценивать силу и важность питания, из которого мы получаем не только энергию, но и все необходимое для жизнедеятельности.
К примеру, многие из нас, являясь автомобилистами, очень трепетно относятся к своей машине. Как только загорается лампочка, мы летим в автосервис, чтобы исправить неполадки. Ведь небольшой сбой в системе может повлечь за собой большую поломку, и машина встанет.
Никому из владельцев даже в голову не придет залить в бак вместо бензина дизельное топливо, так сказать, не тем «накормить». Автомобиль тут же оповестит хозяина о неразумных, мягко говоря, действиях.
Так и наш организм сигнализирует, если закинули в него что-то неприемлемое. Надо лишь научиться распознавать его сигналы. Не бороться с ними, замазывая прыщи, сухости и покраснения, а понять, что именно для организма является нежелательным продуктом, а чего катастрофически не хватает.
Почему перекосы добавляют морщин?
Теперь давайте рассмотрим, как важно сохранить правильное положение костной системы и правильный, расслабленный мышечный каркас.
Наш организм невообразимо сложен, но вместе с тем и чрезвычайно логичен. Природой задуман компенсационный механизм. Если только в теле где-то возникает перекос, сразу включается механизм, компенсирующий нагрузки, выводящий тело в баланс. Затем следующий перекос и его компенсация накладываются на уже имеющиеся.
В ходе решения стратегических задач в мышцах происходит спазм, который перетягивает за собой другие мышцы. Возникают зажимы, влекущие за собой головные боли, проблемы со слухом и зрением, а также неизбежное появление новых морщин.
Возвращая «базовые настройки», выводя мышечный каркас в расслабленное состояние, ставя на место костный скелет, можно ожидать, что морщины также разгладятся, а общее состояние здоровья улучшится.
Свой путь и личный опыт
Полезные знания и навыки мне помог вынести для себя личный печальный опыт.
Так получилось, что в один момент навалились большие проблемы со здоровьем, а, точнее, гормональный сбой, проблемы с щитовидной железой, травмы (позвоночник, плечо, колено), многочисленные кисты и миома.
Сюда же добавились неудачная блефаропластика и осложнения после инъекций.
Так начался путь к новым знаниям, которые помогли полностью, без медикаментов, восстановить свое здоровье и исправить последствия операции.
После хирургического вмешательства функциональность века не восстановилась, и только с помощью мануальной пластики удалось полностью вернуть его к жизни. Комплексный подход к здоровью помог избавиться от кист и миом без операций. А проблемы с щитовидной железой исчезли, что называется, «сами собой». Теперь, пройдя непростой путь, я считаю своей миссией делиться своими знаниями и помогать людям.
Важно помнить, что здоровье - это комплексный процесс, который включает в себя не только правильное питание и физическую активность, но и множество других аспектов, таких как дыхание, осанка, сон, режим, окружение и даже мысли. Наладьте базовые привычки, и ваша жизнь значительно преобразится к лучшему, заиграв новыми красками.