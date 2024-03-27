МНЕНИЕ ⟩ Искусство стареть красиво: естественный подход к сохранению молодости и здоровья

Почему подход должен быть комплексным и как именно это работает?

В организме все связано. Работа с чем-то одним по цепочке запускает процессы восстановления функций другого. Устраняя мышечные зажимы, можно избавиться от головной боли, улучшить зрение, слух. Правда, только тогда, если причина этих проблем была именно в мышечном спазме, но опыт показывает, что в 70% случаев это именно так и происходит.

Наш организм невообразимо сложен, но вместе с тем и чрезвычайно логичен. Природой задуман компенсационный механизм. Если только в теле где-то возникает перекос, сразу включается механизм, компенсирующий нагрузки, выводящий тело в баланс. Фото: Valentina Hallaste

А если после работы специалиста человек займется какой-то физической активностью, к примеру, предпримет пешие прогулки в свое удовольствие, пересмотрит свое питание, устранит дефициты по витаминам и минералам, наладит режим сна и подберет качественную косметику с хорошим, чистым составом, то результат не заставит себя долго ждать и удивит полученным эффектом (но надо отметить, что дорогая брендовая косметика - еще не значит хорошая). И вот тогда жизнь заиграет другими красками.

Почему так важно правильное питание?

Наш организм - это единое целое, и все системы работают в нем сообща. А для нормальной работы любой системы требуется качественный источник энергии, и организм человека не является исключением. Не стоит недооценивать силу и важность питания, из которого мы получаем не только энергию, но и все необходимое для жизнедеятельности.