ФОТО ⟩ Смотрите, как Анетт Контавейт провела выходные на южном побережье Испании

В июле прошлого года первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт объявила о завершении профессиональной карьеры из-за болей в спине. С тех пор на своей странице в Instagram она выкладывает множество снимков из разных уголков мира.

Хотя в прошлом году Анетт призналась, что завершение карьеры далось ей очень тяжело, она нашла в этом и положительные стороны. «Я могу быть дома, мне не нужно уезжать каждую неделю. Многие трудности, связанные с теннисом, теперь позади», - сказала она, добавив, что больше всего боится скуки. «Как я справлюсь с рутиной, с пребыванием дома, с долгой зимой, со всем тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться раньше» - размышляет она.