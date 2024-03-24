Бывшая первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт улетела в теплые края, чтобы провести выходные вдали от промозглого эстонского марта, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Смотрите, как Анетт Контавейт провела выходные на южном побережье Испании
«Выходные в Марбелье», - поделилась Анетт Контавейт в социальных сетях, опубликовав несколько прекрасных фотографий с южного побережья Испании.
На серии фотографий также запечатлена лучшая подруга теннисистки, телеведущая Кейли Сюкияйнен, которая в свою очередь поделилась, что лучшие подруги случайно оделись одинаково. В комментариях Кейли также написала: «Было так здорово, милая».
В июле прошлого года первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт объявила о завершении профессиональной карьеры из-за болей в спине. С тех пор на своей странице в Instagram она выкладывает множество снимков из разных уголков мира.
Хотя в прошлом году Анетт призналась, что завершение карьеры далось ей очень тяжело, она нашла в этом и положительные стороны. «Я могу быть дома, мне не нужно уезжать каждую неделю. Многие трудности, связанные с теннисом, теперь позади», - сказала она, добавив, что больше всего боится скуки. «Как я справлюсь с рутиной, с пребыванием дома, с долгой зимой, со всем тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться раньше» - размышляет она.