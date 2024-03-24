Младший сын Майкла Джексона подал иск против своей бабушки

Выяснилось, что Блэнкет Джексон, который является младшим сыном певца, хочет запретить своей 93-летней бабушке Кэтрин тратить деньги из наследства на судебные тяжбы. Оказалось, душеприказчики артиста Джон Бранка и Джон Макклейн продали материалы поп-короля, так как его активы были не в лучшем состоянии. Но мать певца Кэтрин была против этого, заявив, что сын не хотел бы продавать свой музыкальный каталог. Так, в феврале компания Sony приобрела права на половину песен Майкла Джексона за 600 миллионов долларов.

Суд уже отклонил оспаривание продажи, но мать певца хочет подать на апелляцию. Примечательно, что Бланкет изначально поддерживал в споре бабушку и неоднократно заявлял о негативном отношении к сделке. Однако, когда женщина подала апелляцию на решение суда о продаже произведений, молодой человек не стал присоединяться к ней.

Как заявили представители Бланкета, он не верит в успешность тяжбы и не хочет, чтобы деньги из наследства и дальше на нее расходовались. Сообщается, что сын поп-звезды хотел сохранить свою позицию по данному вопросу в тайне и призывал суд к неразглашению некоторых аспектов дела.

«Он очень закрытый человек. Наверное, Бланкет ничего не сказал бы, если бы знал, что его слова или мнение станут достоянием общественности», - отметили адвокаты.

Старшие дети Джексона, один из которых - 27-летний Принс, эту ситуацию не комментируют. Сама Кэтлин Джексон потребовала от душеприказчиков выплату в размере 561 548 долларов. По словам женщины, все это судебные издержки, возникшие в ходе спора о продаже материалов покойного артиста. Команда юристов Бланкета обратилась в суд с просьбой «принять разумное решение» при вынесении решения о возмещении Кэтрин понесенных ею расходов.