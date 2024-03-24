Инсайдеры рассказали, почему Кейт Миддлтон раскрыла свой диагноз именно сейчас и кто стал автором ее обращения к британцам

Что же касается причины, по которой Кейт все же решилась раскрыть карты, то дело вовсе не в слухах вокруг ее исчезновения, которых стало еще больше после скандала с отретушированной семейной фотографией.

«На самом деле речь шла не о драме последних нескольких недель, хотя, очевидно, это ее расстроило. Она чувствовала, что должна сделать это из-за того, кем она является. Скорее, она знает, что является публичной фигурой и имеет более широкую ответственность лидера», - рассказал один из друзей королевской семьи.

Источники также раскрыли, что над посланием нации принцесса работала сама, без спичрайтеров и пресс-секретарей. «Это была все она, она написала каждое слово, все сложилось очень быстро», - рассказал инсайдер, добавив, что Кейт предпочла «резким» письменным заявлениям видеообращение, поскольку это более обнадеживающий способ сообщить такие шокирующие новости.

Объясняя, почему супруга Уильяма решилась раскрыть диагноз именно сейчас, инсайдеры рассказали, что все дело в ее наследниках. Родители решили опубликовать заявление во время пасхальных каникул - чтобы детям в школе не нужно было отвечать на неудобные вопросы сверстников о здоровье своей мамы.

«Джорджу сейчас десять лет, и его невозможно защитить от всего этого. Как только он окажется у школьных ворот и на школьной площадке, он не сможет этого избежать», - сообщил The Sunday Times инсайдер во дворце. А источник, близкий к Уильяму, уточнил, что сейчас глава семейства перешел в «режим защиты».

Каникулы продлятся до 17 апреля, и все это время семья планирует провести дома. Так, сообщается, что принц и принцесса Уэльские и трое их детей не будут присутствовать на традиционной королевской пасхальной воскресной службе на следующей неделе. «Все, чего хочет Уильям, - это защитить свою жену и детей. Семья просто хочет уехать на Пасху, провести время впятером, отгородиться от мира и двигаться дальше», - прокомментировал один из королевских помощников.