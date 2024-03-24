«Я обращалась в различные инстанции, но ничего не поменялось!» - пишет в социальных сетях расстроенная жительница Таллинна, которая уже не первый раз натыкается на тухлую красную рыбу в столичном продуктовом магазине.
Жительницу Таллинна ждал неприятный сюрприз по возвращении из магазина: «Сколько раз я наступаю на одни и те же грабли!»
В Facebook группе «Книга жалоб Эстония» появилась публикация, которая быстро собрала огромное количество комментариев. В своем посте Наталья (имя изменено, известно редакции) жалуется на магазин Pirita Selver и предостерегает членов группы от покупки там красной рыбы на развес.
«Сколько раз я наступаю на одни и те же грабли. Сама виновата, но это безобразие уже! Деньги отдают, конечно, без проблем. Но это же вернуться надо...» - пишет она в публикации.
Как рассказала порталу Limon.ee Наталья, ей уже не первый раз продают в этом магазине тухлую рыбу. «Это началось два года назад, и, к сожалению, ничего до сих пор так и не изменилось», - говорит она. «Не знаю, может, это я невезучая, но каждый раз, как я покупаю там рыбу, она оказывается тухлой. Раньше не ленилась, возвращалась в магазин, отдавала рыбу. Возле информационной стойки собирались сотрудники, нюхали рыбу и, конечно, сразу, без вопросов отдавали мне деньги. Там такой запах был!» - вспоминает Наталья.
«Года два назад хотела за прилавком взять скумбрию, но сотрудница помахала головой со словами: "Не советую". Я даже обращалась в различные инстанции, они обещали что-то сделать, но ничего не поменялось», - расстроено делится она. «Я повар, и я знаю, что 12 дней точно должно пройти, чтобы довести до такого запаха».
В комментариях Наталью сразу спросили: «А на ценнике срок годности есть?» На что жительница Таллинна ответила, что с датой все было нормально, и рыба выглядела хорошо. «И ничего ты не поймешь, пока дома не развернешь...» - добавляет она.
Наталья в комментариях также подмечает, что с подобной проблемой сталкивается только в Pirita Selver: «Проблемы с просрочкой только там. В Виймси рыба всегда отличная». «Тогда это не с красной рыбой проблемы, а скорее с работниками», - пишет пользователь группы.
Комментарий Selver: качество постоянно контролируют
Руководитель отдела по связям с общественностью Selver Марианн Ярвела, комментируя данный случай, подтвердила, что покупательница не связался с магазином или их службой поддержки.
«В случае возникновения жалоб просим клиентов обращаться в службу поддержки или подойти к стойке информации магазина. Мы относимся ко всем жалобам со всей серьезностью и проверяем полученную информацию. В случае обнаружения некачественного продукта мы возвращаем покупателю деньги», - говорит она.
«Качество и безопасность продуктов питания - наши приоритеты, для обеспечения которых у нас действуют строгие требования и контроль. Средний срок хранения рыбы, продаваемой в наших магазинах, составляет от пяти до семи дней. В зависимости от продукта возможны некоторые отличия. Продукты хранятся на нашем рыбном прилавке при необходимой температуре, а качество продукции постоянно контролируют сотрудники рыбного отдела. Когда срок годности продукта подходит к концу, он утилизируется», - объясняет Марианн Ярвела.
PTA: продукт был уценен
Мы также связались с Сельскохозяйственным и продовольственным департаментом (PTA), который установил, что данный продукт был уценен, и информация об этом была предоставлена потребителям.
«Срок годности продаваемого продукта истекал в тот же день, и к нему прилагался стикер со скидкой -30%. Перед тем как поставить продукт на полку, мастер прилавка оценил органолептические качества, которые не выявили признаков порчи продукта. Товар был упакован мастером и хранился на охлажденном прилавке при необходимой температуре», - прокомментировала Лийс Тыллассон, главный специалист отдела продуктов питания Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.
«Департамент обращает внимание на необходимость соблюдения после покупки условий хранения, указанных на упаковке скоропортящихся продуктов. Примерами таких продуктов являются сырое мясо, свежая и копченая рыба, мясные продукты, салаты, фарш и свежие молочные продукты. Как правило, такие продукты следует хранить в холодильнике при температуре +2...+6 ˚C», - добавляет она.