Жительницу Таллинна ждал неприятный сюрприз по возвращении из магазина: «Сколько раз я наступаю на одни и те же грабли!»

В Facebook группе «Книга жалоб Эстония» появилась публикация, которая быстро собрала огромное количество комментариев. В своем посте Наталья (имя изменено, известно редакции) жалуется на магазин Pirita Selver и предостерегает членов группы от покупки там красной рыбы на развес.

«Сколько раз я наступаю на одни и те же грабли. Сама виновата, но это безобразие уже! Деньги отдают, конечно, без проблем. Но это же вернуться надо...» - пишет она в публикации.

Как рассказала порталу Limon.ee Наталья, ей уже не первый раз продают в этом магазине тухлую рыбу. «Это началось два года назад, и, к сожалению, ничего до сих пор так и не изменилось», - говорит она. «Не знаю, может, это я невезучая, но каждый раз, как я покупаю там рыбу, она оказывается тухлой. Раньше не ленилась, возвращалась в магазин, отдавала рыбу. Возле информационной стойки собирались сотрудники, нюхали рыбу и, конечно, сразу, без вопросов отдавали мне деньги. Там такой запах был!» - вспоминает Наталья.

«Года два назад хотела за прилавком взять скумбрию, но сотрудница помахала головой со словами: "Не советую". Я даже обращалась в различные инстанции, они обещали что-то сделать, но ничего не поменялось», - расстроено делится она. «Я повар, и я знаю, что 12 дней точно должно пройти, чтобы довести до такого запаха».