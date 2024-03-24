«НИКТО НЕ СТУЧИТ!» ⟩ Иностранку поражает именно эта привычка жителей Эстонии

В группе Facebook для иностранцев, живущих в Таллинне, Вика из Венгрии написала, что удивляется, почему эстонцы не стучат в дверь туалета в общественных туалетах, а хватаются за ручку. «Это странность, к которой я еще не привыкла», - говорит она. Многие комментаторы не согласны с ней, утверждая, что во многих местах нет обычая стучаться.