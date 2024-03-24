В группе Facebook для иностранцев, живущих в Таллинне, Вика из Венгрии написала, что удивляется, почему эстонцы не стучат в дверь туалета в общественных туалетах, а хватаются за ручку. «Это странность, к которой я еще не привыкла», - говорит она. Многие комментаторы не согласны с ней, утверждая, что во многих местах нет обычая стучаться.
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«НИКТО НЕ СТУЧИТ!» ⟩ Иностранку поражает именно эта привычка жителей Эстонии
В группе Facebook Expats in Tallinn/Estonia («Эмигранты в Таллинне/Эстонии» - прим. ред.) Вика, жительница Таллинна венгерско-словацкого происхождения, делится наблюдением, которое лично ее беспокоит.