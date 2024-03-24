Мистическое благополучие: Глоба обещает денежные потоки для трех знаков Зодиака в марте

По словам астролога, для Тельцов финансовое везение станет полным сюрпризом, в то время как у Дев это будет результатом их упорных трудов. Кстати, Девам будет везти не только в финансовых вопросах, но и в любовных делах, до такой степени, что они сами будут считать это чем-то поистине загадочным.