СМОТРИТЕ ⟩ Сальма Хайек показала, как выглядела 27 лет назад: «Кровь с молоком»

На странице в Instagram звезда разместила короткое видео, где запечатлена 27 лет назад. Тогда Хайек только начинала свой творческий путь, впрочем, уже получила определенную популярность. На кадрах знаменитость предстает в платье пастельного цвета, а также белом платье на бретелях. Тогда Хайек посетила несколько светских мероприятий в Голливуде.

Как пошутила сама актриса, с тех пор она несколько поправилась, однако мудрости у нее стало больше:

«Когда-то давно, в соцсети, когда я была на много размеров меньше, но не мудрее», - подписала кадры Хайек.

Поклонники, в свою очередь, бросились делать комплименты знаменитости и отметили, что с годами она как хорошее вино - становится все красивее:

«Несправедливо публиковать видео с прошлой недели, заставляя нас думать, что это было давно», «Девушка, вы красиво выглядите в любом весе и возрасте», «Потрясающая тогда и потрясающая сейчас!», «Вы просто кровь с молоком!»

Отметим, что Сальма Хайек широко известна поклонникам кино по игре в лентах «От заката до рассвета», «Фрида», «Бандитки». Артистка стала первой мексиканской актрисой, номинированной на премию «Оскар» в 2003 году за лучшую женскую роль в картине «Фрида». Хайек уже 15 лет состоит в браке с французским миллиардером Франсуа Анри-Пино, от которого имеет дочь Валентину.