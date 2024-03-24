Популярная украинская группа неожиданно анонсировала концерт в Крыму

По его словам, таким образом группа решила показать свои намерения относительно возвращения Крыма под контроль Украины.

«Крым будет украинским. Мы в этом уверены. Анонс этого концерта - это месседж к той аудитории, пожалуй, в первую очередь. Это артикулирование позиции группы "Антитела" и большого количества украинского общества, которое заставляют понурить нос и опустить руки из-за определенных сложностей, усталости и истощенности за эти два года войны», – сказал Тополя в интервью ТСН для проекта «Наодинці».

Он добавил, что участники группы готовы делать все возможное для того, чтобы Крым поскорее вернулся в Украину и там развеивался сине-желтый флаг.

Также Тополя призвал не терять веру в то, что Украина победит в войне и вернет все свои территории:

«Это магия. Случившееся с Украиной, то, что мы стоим - это магия единения миллионов людей ради одной цели в одном месте в конкретное время»