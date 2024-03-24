Вс, 24.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Популярная украинская группа неожиданно анонсировала концерт в Крыму

Limon.ee
Copy
Вокалиси группы «Антитела» с Боно.
Вокалиси группы «Антитела» с Боно. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Группа «Антитела» сообщила, что 23 августа 2024 году состоится ее концерт в незаконно аннексированном Крыму. Позже фронтмен Тарас Тополя объяснил свое решение, пишет УНИАН.

По его словам, таким образом группа решила показать свои намерения относительно возвращения Крыма под контроль Украины.

«Крым будет украинским. Мы в этом уверены. Анонс этого концерта - это месседж к той аудитории, пожалуй, в первую очередь. Это артикулирование позиции группы "Антитела" и большого количества украинского общества, которое заставляют понурить нос и опустить руки из-за определенных сложностей, усталости и истощенности за эти два года войны», – сказал Тополя в интервью ТСН для проекта «Наодинці».

Он добавил, что участники группы готовы делать все возможное для того, чтобы Крым поскорее вернулся в Украину и там развеивался сине-желтый флаг.

Также Тополя призвал не терять веру в то, что Украина победит в войне и вернет все свои территории:

«Это магия. Случившееся с Украиной, то, что мы стоим - это магия единения миллионов людей ради одной цели в одном месте в конкретное время»

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх