Король Карл ІІІ отреагировал на диагноз Кейт Миддлтон

Король Великобритании Карл III выразил свою поддержку Кейт Миддлтон после того, как она обнародовала новости о борьбе с раком, сообщает Page Six.

Представитель Букингемского дворца рассказал, что монарх «так гордится Кэтрин за ее смелость в том, что она сказала».

После одновременного пребывания в Лондонской клинике с невесткой Карл ІІІ «в течение последних недель оставался в тесном контакте» с ней.

Как сообщается, суверен и королева Камилла «будут продолжать предлагать свою любовь и поддержку всей семье в это трудное время».

Диагноз стал «большим шоком» как для Кейт Миддлтон, так и для принца Уильяма, и они пытались решить эту проблему частным образом, чтобы защитить своих троих детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Принцесса Уэльская заверила королевских наследников, что с ней «все будет хорошо».

Сейчас жена принца Уильяма проходит курс химиотерапии, находясь на ранней стадии лечения. Ранее Кенсингтонский дворец отмечал, что принцесса выйдет на публику после Пасхи 2024. Пока неизвестно, когда точно это произойдет, поскольку монаршая персона продолжает лечение в коттедже Аделаида в Виндзоре, куда она вернулась после операции в Лондонской клинике в январе.