ВИДЕО ⟩ Неудачно высушила волосы: женщине ампутировали руку после несчастного случая с феном

7 февраля американка готовилась высушить волосы, когда внезапно потеряла сознание.

«Последнее, что я помню, - это то, как я вошла в ванную с феном и приготовилась сушить волосы», - рассказала она.

Пока женщина лежала без сознания около 20 минут, горячий воздух обжег ей руку и вызвал серьезное повреждение нервов. Ее нашел партнер, и она была срочно доставлена в больницу.

«Ожоги на моей руке были третьей степени, они доходили до кости», - вспоминает она.

Из-за полученных травм Уилсон ампутировали кисть и запястье. Теперь американка призывает к тому, чтобы фены были оснащены функцией автоматического отключения, подобной той, что есть у некоторых плоских утюгов.

Несмотря на то, что жизнь Уилсон круто изменилась, она относится к этому испытанию с позитивом.

«Я по-прежнему собираюсь жить полной жизнью. Это всего лишь рука. Что это такое, 10 процентов моего тела? Потеря руки может изменить мою сущность, но это не значит, что она определяет меня во всем», - добавила Мэри.