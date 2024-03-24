ГОРОСКОП НА 24 МАРТА ⟩ Тельцам надо быть осторожней, а у Скорпионов возможны какие-то мелкие неприятности

Вторая половина дня будет беспокойнее: нужно думать о нескольких вещах сразу, порой заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Это порой раздражает, но людям обычно удается совладать с эмоциями.

Овен

Вероятны незапланированные визиты, встречи, которых вы никак не могли ожидать. Порой судьба сталкивает вас с людьми, прежде игравшими важную роль в вашей жизни. Более того, у вас будет шанс восстановить давние отношения. Многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу, сделать первый шаг или признать свои ошибки. Это подходящий день для привычной работы. Вы хорошо справляетесь с рутинными делами, они не раздражают вас и не нагоняют тоску. К реализации новых идей, которые появятся во второй половине дня, вы приступите позже.

Телец

Будьте осторожны. Это неплохой день, но все же назвать его безоблачным нельзя. Возможно неудачное стечение обстоятельств, из-за которого достичь поставленных целей окажется сложнее, чем вы ожидали. Стоит проявить настойчивость. Способ преодолеть все преграды обязательно найдется, если вы не сдадитесь раньше времени. Вероятны удачные поездки, в том числе незапланированные. Многих Тельцов вдохновляет и смена обстановки, и сама возможность увидеть нечто совершенно новое, побывать в местах, о которых они много слышали.

Близнецы