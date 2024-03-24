Начало дня проходит плодотворно и приятно. Это хорошее время для того, чтобы взяться за что-то новое; речь тут может идти даже о каких-то очень сложных вещах. Многое получается хорошо, часто удается достичь результата, который превосходит все ожидания. Да, это не происходит само собой, но и каких-то героических усилий не требуется, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 24 МАРТА ⟩ Тельцам надо быть осторожней, а у Скорпионов возможны какие-то мелкие неприятности
Вторая половина дня будет беспокойнее: нужно думать о нескольких вещах сразу, порой заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Это порой раздражает, но людям обычно удается совладать с эмоциями.
Овен
Вероятны незапланированные визиты, встречи, которых вы никак не могли ожидать. Порой судьба сталкивает вас с людьми, прежде игравшими важную роль в вашей жизни. Более того, у вас будет шанс восстановить давние отношения. Многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу, сделать первый шаг или признать свои ошибки. Это подходящий день для привычной работы. Вы хорошо справляетесь с рутинными делами, они не раздражают вас и не нагоняют тоску. К реализации новых идей, которые появятся во второй половине дня, вы приступите позже.
Телец
Будьте осторожны. Это неплохой день, но все же назвать его безоблачным нельзя. Возможно неудачное стечение обстоятельств, из-за которого достичь поставленных целей окажется сложнее, чем вы ожидали. Стоит проявить настойчивость. Способ преодолеть все преграды обязательно найдется, если вы не сдадитесь раньше времени. Вероятны удачные поездки, в том числе незапланированные. Многих Тельцов вдохновляет и смена обстановки, и сама возможность увидеть нечто совершенно новое, побывать в местах, о которых они много слышали.
Близнецы
Не о чем беспокоиться: звезды на вашей стороне, день складывается хорошо. Вероятно удачное стечение обстоятельств, благодаря которому вы сможете успешно завершить очень сложное дело. Некоторые Близнецы заключат выгодные сделки, найдут способ увеличить доходы. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы принимать важные решения. Интуиция помогает найти верный путь к цели, часто помогает понять, что на душе у окружающих, чего ждать от других людей. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Разногласия и споры останутся в прошлом.
Рак
Вы настойчивы и не жалеете сил, когда есть шанс достичь давным-давно поставленных целей. Упорство, с которым вы преодолеваете преграды, щедро вознаграждается. Не исключено, что какие-то ваши начинания получат поддержку очень влиятельных людей. Благодаря им вы быстро добьетесь поставленных целей. Вторая половина дня подходит для встречи с человеком, которым вы хотели бы понравиться. Легко будет произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно и непринужденно. Кроме того, будет возможность сгладить какие-то давние разногласия, изменить к лучшему отношения, складывавшиеся напряженно.
Лев
Начало дня будет многообещающим. Можно браться за сложные дела: нет сомнений в том, что с ними вы отлично справитесь. Помогают старые знакомые, а также люди, которым известно о ваших прежних победах и достижениях. Вторая половина дня подходит спокойнее. Она подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого. Вероятны успехи в учебе. Вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным, находите применение своим знаниям. Не исключены удачные покупки.
Дева
В начале дня может быть сложно держать себя в руках. Это время отличается напряженным эмоциональным фоном, и порой вы легко теряете душевное равновесие. Многое зависит от вашего окружения. Хорошо, если рядом есть человек, с которым можно просто поделиться своими переживаниями, поговорить о том, что у вас на душе. Вторая половина дня проходит очень плодотворно, дает шанс добиться успеха в самых важных делах. Вы легко справитесь с тем, что прежде не получалось, и доведете до конца то, что было начато раньше.
Весы
Возможны мелкие неприятности, но в целом день складывается удачно. Важно правильно расставить приоритеты и не переживать по пустякам. Вам часто помогают старые и новые знакомые, вы используете любую возможность, чтобы отблагодарить их. Будет возможность укрепить деловые связи. Вторая половина дня – отличное время для общения в неформальной обстановке. Неважно, о чем вы будете говорить; настроение в любом случае улучшится. Хорошо проходят романтические свидания. Многих Весов вдохновляет общение с любимым человеком.
Скорпион
Возможны какие-то мелкие неприятности, небольшие, но досадные потери. Серьезных проблем не возникнет, но настроение может испортиться. Впрочем, ненадолго: вскоре вы найдете поводы для радости, увидите новые возможности, которых прежде не замечали. Некоторые Скорпионы смогут решить проблемы, в последнее время тревожившие и самих представителей знака, и их близких. Старайтесь избегать перегрузок. Этот день стоит планировать так, чтобы у вас оставалось время для отдыха и каких-то приятных занятий, поднимающих настроение.
Стрелец
Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается хорошо. Вам часто сопутствует удача в делах, требующих изобретательности, находчивости. Вы на многое смотрите не так, как другие, поэтому и замечаете то, что ускользнуло от окружающих. День подходит для того, чтобы укрепить существующие связи. Возможно, вы помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Вечер обещает удачные сделки и выгодные покупки. Он подходит для того, чтобы обсуждать финансовые вопросы, планировать бюджет, решать, как лучше распорядиться имеющимися средствами.
Козерог
Начало дня отличается напряженным эмоциональным фоном. Настроение часто меняется, вам трудно держать себя в руках. Но вы все же стараетесь не давать воли чувствам, удерживаетесь от резких высказываний. Это позволяет избежать многих проблем. К счастью, влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Вторая половина дня будет спокойной и плодотворной. Она подходит для того, чтобы завершить дела, начатые давным-давно. Кроме того, в это время легко поладить с окружающими. Если вам понадобятся помощники и союзники, вы найдете их без труда.
Водолей
Не все дается легко, но вы не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Некоторых Водолеев ждут встречи с людьми, о которых представители знака слышали много интересного. Не исключено начало дружеских отношений или плодотворного сотрудничества. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Возможно начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно и вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни. Во всем, что касается личной жизни, вы можете полагаться на интуицию: она не подводит.
Рыбы
Напряженный, но интересный день. Чаще обычного приходится спорить с окружающими, переубеждать скептиков, которые сомневаются абсолютно во всем. Не исключены разногласия с близкими; чаще всего дело касается денег или общего имущества. Однако к концу дня удастся найти решение, которое устроит всех. Возможны приятные знакомства. Некоторые Рыбы получат известия от старых друзей и будут им очень рады. Этот день благоприятен для творческих занятий, а также для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы.