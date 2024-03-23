Верховный вождь, парашютист и художник: 15 малоизвестных фактов о короле Карле ІІІ

Король Великобритании Чарльз ІІІ всегда находился под пристальным вниманием общественности. Он человек достаточно творческий, образованный и экономный. Информация не только о монархе, но и членах королевской семьи изложена на сайте Букингемского дворца.

Конечно, не вся жизнь Чарльза ІІІ проходит на виду и есть немало интересных фактов, о которых мало кто знает, вот некоторые из них:

Король Чарльз ІІІ или Карл ІІІ, полное имя – Чарльз Филипп Артур Джордж, родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года в 21:14, его вес составлял 7 фунтов 6 унций (3,345 кг – прим. ред.). Его крестили 15 декабря 1948 года.

Чарльз стал наследником (следующим в очереди на престол) в возрасте трех лет в 1952 году, а в 2017 году – самым долгоправящим принцем Уэльским.

Король был первым наследником престола, получившим университетское образование. Он изучал археологию и антропологию на первом курсе Кембриджского университета, а далее переключился на историю. Его Величество также провел семестр в Университетском колледже Уэльса, изучая валлийский язык, который до сих пор остается остается «живым языком», им владеют около 20 % населения Уэльса.

В школе Чарльз играл на фортепиано, трубе и виолончели. Он продолжал играть на виолончели, будучи студентом Кембриджа, выступая на симфоническом концерте оркестра Тринити-колледжа 4 декабря 1967 года.

Король командовал тральщиком HMS Bronington в 1976 году во время службы на Королевском флоте.