ВИДЕО ⟩ «В самое сердечко»: группа «Океан Эльзы» впервые выпустила англоязычную песню

«Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире», – проанонсировал выход альбома музыкант.

Премьера лирического трека состоялась 22 марта, когда российские захватчики совершили самую масштабную атаку на энергосистему Украины. Музыканты решили не отменять выпуск песни и отреагировали на события в стране.

«Voices Are Rising – это первая песня нашего первого англоязычного альбома, – написали в официальном сообщении группы. – Здесь должны были бы быть большие тексты, рассказы. Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет! Нашим энергетикам сегодня – максимальная поддержка».

Поклонники коллектива на разных языках сразу отреагировали на выход хита в комментариях на музыкальной платформе.

«Спасибо! – были поражены слушатели. – Это новый уровень! Это класс! Это конкурентная украинская англоязычная песня!»

«Ваша музыка – это свет в эти темные времена, – написали в комментариях. – Спасибо за искусство и настоящую музыку. Песня влюбляет с первых нот».

«Очень мощно!!! – отметили поклонники. – В самое сердечко».