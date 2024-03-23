Музыкант Миша Ретро пострадал в теракте в «Крокусе»

Сам Миша во время стрельбы вместе со своей девушкой и еще несколькими посетителями «Крокуса» спрятался в туалете. Однако когда начался пожар, стало понятно, что нужно выбираться. Иначе можно задохнуться, отравившись угарным газом.

Уходили, можно сказать, наощупь – из-за плотного черного дыма вокруг не было ничего видно.

«Когда мы выбежали, еще были слышны выстрелы. Видели очень много крови, – рассказал позже Миша. – Стояли скорых помощи, мест в них не было».

Ни Мише, ни его девушке квалифицированная помощь медиков не понадобилась – вокруг было много людей, кому она требовалась больше, чем им. Однако последствия пребывания в горящем здании они ощущают до сих пор.

«Черные слюни и кашель сильный. Полчаса вдыхали гарь все-таки», – рассказал музыкант.