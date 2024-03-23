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«Cмотрим новости, ищем его»: один из музыкантов «Пикник» не выходит на связь после теракта в Москве

Limon.ee
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Горящий "Крокус-Сити Холл"
Горящий "Крокус-Сити Холл" Фото: Кадр из видео

Выступление группы «Пикник» давно ждали в Москве, поэтому все билеты на их шоу были раскуплены. Сами музыканты рассказали позже, что поначалу даже не осознали, что происходит нечто страшное, пишет Womanhit.

«Мы даже не поняли, что стреляют, думали, не те спецэффекты сработали. Все произошло перед концертом, – рассказал один из муыкзантов. – Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримерке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы были у сцены и слышали выстрелы».

Сообщалось, что сами музыканты во время перестрелки не пострадали. Однако, как выясняется, один из членом коллектива не выходит на связь.

«Да с одним человек сейчас нет связи. Мы смотрим новости, ищем его», – цитирует издание SPB.KP.RU директора «Пикника» Юрия Чернышевского.

Сам Чернышевский не уточнил, кто именно из музыкантов пропал из поля зрения. Возможно, информация об этом появится позже.

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