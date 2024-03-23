«Cмотрим новости, ищем его»: один из музыкантов «Пикник» не выходит на связь после теракта в Москве

«Мы даже не поняли, что стреляют, думали, не те спецэффекты сработали. Все произошло перед концертом, – рассказал один из муыкзантов. – Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримерке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы были у сцены и слышали выстрелы».

Сообщалось, что сами музыканты во время перестрелки не пострадали. Однако, как выясняется, один из членом коллектива не выходит на связь.

«Да с одним человек сейчас нет связи. Мы смотрим новости, ищем его», – цитирует издание SPB.KP.RU директора «Пикника» Юрия Чернышевского.

Сам Чернышевский не уточнил, кто именно из музыкантов пропал из поля зрения. Возможно, информация об этом появится позже.