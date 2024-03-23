Выступление группы «Пикник» давно ждали в Москве, поэтому все билеты на их шоу были раскуплены. Сами музыканты рассказали позже, что поначалу даже не осознали, что происходит нечто страшное, пишет Womanhit.
«Cмотрим новости, ищем его»: один из музыкантов «Пикник» не выходит на связь после теракта в Москве
«Мы даже не поняли, что стреляют, думали, не те спецэффекты сработали. Все произошло перед концертом, – рассказал один из муыкзантов. – Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримерке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы были у сцены и слышали выстрелы».
Сообщалось, что сами музыканты во время перестрелки не пострадали. Однако, как выясняется, один из членом коллектива не выходит на связь.
«Да с одним человек сейчас нет связи. Мы смотрим новости, ищем его», – цитирует издание SPB.KP.RU директора «Пикника» Юрия Чернышевского.
Сам Чернышевский не уточнил, кто именно из музыкантов пропал из поля зрения. Возможно, информация об этом появится позже.