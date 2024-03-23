ВИДЕО ⟩ Все задыхаются от смеха: женщина похвасталась новыми зубами за пару тысяч долларов

Блогерша по имени Мейзи вызвала волну обсуждений, показав свои новенькие зубы стоимостью более $2 тысячи, сделанные в турецкой стоматологической клинике. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

«Это полностью изменило мой внешний вид. Они именно такие, как я хотела!» – поделилась счастливая обладательница виниров.

Однако реакция интернет-пользователей на «гипертрофированную» улыбку инфлюенсера была довольно неоднозначной. Одни считают, что Мейзи шутит, другие обвинили ее в формировании нереалистичного идеала красоты.

«В какой иллюзии вы должны жить, чтобы думать, что ваши зубы красивые?» – спросила в комментариях одна из подписчиц.

«Подожди, со временем ты почувствуешь настоящую боль, и в конце концов попадешь в больницу»

Мейзи не отрицает, что новые зубы не очень удобны. По ее словам, «челюсть болела с обеих сторон» после первого приема пищи в Турции. Интересно, что сын блогерши тоже высказал свое мнение, назвав новый образ мамы очень похожим на одного персонажа из мультфильма «Dennis the Menace».

Ее ролик быстро стал популярным, собрав огромное количество просмотров, лайков и репостов.