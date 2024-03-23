Не остались в стороне: принц Гарри и Меган Маркл выразили поддержку принцессе Кейт

Несмотря не простые отношения в семье, принц Гарри и его супруга Меган, тоже выразили слова поддержки Кэтрин, принцессе Уэльской, которая вечером, 22 марта, рассказала, что борется с раком, сообщает издание Daily Express.

«Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут сделать это конфиденциально и мирно», - говорится в их заяве.

После стало известно, что пара герцогов Сассекских обратилась к принцу и принцессе Уэльским в частном порядке, однако не сообщается, был ли это контакт по телефону, видеозвонку или каким-то сообщениям.

Согласно источникам издания, сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл «понятия не имели» о диагнозе Кейт.

Также публично слова поддержки принцессе выразил ее младший брат Джеймс Миддлтон. Он поделился на своей странице милой детской фотографией, на которой запечатлен вместе с Кейт. А из известных личностей поддержку выразила актриса валлийского происхождения Кэтрин Зета-Джонс, она написала трогательный пост принцессе.