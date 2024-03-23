Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз

Мы счастливы объявить о появлении на свет нашего сына, Кардинала Мэддена. «Он потрясающий, и мы так счастливы, что он с нами», – написала Кэмерон, добавив, что не будет публиковать фото малыша, поскольку хочет защитить его право на безопасность и приватность. Однако она заявила, что ее сын «ужасно милый». Диас также еще раз отметила, что очень счастлива и благодарна, а также пожелала подписчикам всего наилучшего и «хорошего дня».

Напомним, что Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден начали встречаться в 2014 году, а в 2015-м официально стали мужем и женой. Несколько лет спустя, в начале 2020-го, пара объявила о пополнении в семействе – у знаменитостей родилась дочь Раддикс. Она была очень долгожданной. Дело в том, что у Кэмерон возникли сложности с зачатием ребенка, актриса даже прошла несколько курсов гормональной терапии, чтобы забеременеть с помощью ЭКО, однако все эти попытки оказались безуспешными. Раддикс появилась на свет при помощи услуги суррогатного материнства.

Уже много лет Диас посвящает себя семье. Ради роли матери и жены она решила пожертвовать карьерой в Голливуде.