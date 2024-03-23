Предприниматель-миллионер и инвестор Райво Хейн отмечает 34 годовщину свадьбы со своей женой Мэрилин, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ «Мари как вино, я больше как картошка»: известный эстонский предприниматель отмечает юбилей с женой
Райво Хейн опубликовал красивый пост в Instagram по случаю годовщины свадьбы. «34 года спустя: Мари похожа на вино, которое с годами становится только лучше. А я? Больше похоже на картошку - уши и нос под землей растут», - шутит он и делится фотографией со дня свадьбы и сегодняшней фотографией, когда они уже счастливо прошли вместе долгий путь.
«Да здравствует молодая пара!» – говорит Рауно Мяркс, прокомментировавший фотографию.
«Райво разместил в посте один из самых мощных компонентов формулы успеха – свою музу, возлюбленную, изящную наставницу. Мужчина – «воин», выросший из него. Плоды сотрудничества мы можем увидеть своими глазами. Мощный. Пламя в твоих глазах - оно все еще ярко горит», - говорит Элари, оставившая комментарий.