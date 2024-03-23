ФОТО ⟩ «Мари как вино, я больше как картошка»: известный эстонский предприниматель отмечает юбилей с женой

Райво Хейн опубликовал красивый пост в Instagram по случаю годовщины свадьбы. «34 года спустя: Мари похожа на вино, которое с годами становится только лучше. А я? Больше похоже на картошку - уши и нос под землей растут», - шутит он и делится фотографией со дня свадьбы и сегодняшней фотографией, когда они уже счастливо прошли вместе долгий путь.