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Больно не будет: ученые разработали леденцы для диагностики рака полости рта

Limon.ee
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Ученые за работой. Иллюстративное фото.
Ученые за работой. Иллюстративное фото. Фото: MICHAEL KOOREN/REUTERS

Ученые разрабатывают «ароматизированные леденцы», которые смогут определить, есть ли у человека рак ротовой полости, без болезненных и инвазивных методов, пишет Unian

Исследователи рассказали, что леденец может стать более быстрой и безболезненной альтернативой, которую можно будет использовать в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, например, в кабинетах врачей общей практики, пишет Independent.

Леденец изготовлен из материала, известного как умный гидрогель, который разработали ученые из Бирмингемского университета.

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В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала прогноз, что к 2050 году число случаев рака в мире увеличится на 77%. В Частности, ВОЗ прогнозирует, что в 2050 году возникнет 35 млн новых случаев рака. Прогноз отражает старение и рост населения, а также воздействие таких факторов риска, как табак, алкоголь, ожирение и окружающая среда.

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