Больно не будет: ученые разработали леденцы для диагностики рака полости рта

Исследователи рассказали, что леденец может стать более быстрой и безболезненной альтернативой, которую можно будет использовать в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, например, в кабинетах врачей общей практики, пишет Independent.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала прогноз, что к 2050 году число случаев рака в мире увеличится на 77%. В Частности, ВОЗ прогнозирует, что в 2050 году возникнет 35 млн новых случаев рака. Прогноз отражает старение и рост населения, а также воздействие таких факторов риска, как табак, алкоголь, ожирение и окружающая среда.