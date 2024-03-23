Отец устроил грандиозный скандал в школе, когда увидел домашнее задание для сына

Отец-одиночка Адам Сайзмор из городка Оксфорд (штат Огайо, США) попал в тюрьму из-за скандала с домашним заданием для его ребенка. Об этом курьезном случае сообщило издание Today.

29 февраля разъяренный мужчина с признаками алкогольного опьянения связался с сотрудниками заведения, где учится его сын, и выразил недовольство чрезмерным объемом домашних заданий для учеников. По его мнению, это отнимает время, которое ребенок мог бы провести вместе с ним.

Не сумев пообщаться с директором, американец начал звонить в полицию, требуя принять меры. Во время одного из разговоров Сайзмор признался, что находится «под кайфом». Несмотря на предупреждение правоохранителей об ответственности за свои действия, мужчина продолжал возмущаться и ругаться.

В итоге отцу таки удалось дозвониться до директора школы, который сразу же получил порцию оскорблений в свой адрес.

«Надеюсь, сегодня ты наденешь штанишки большого мальчика и пообщаешься со мной по-взрослому», – сказал Адам.

Поскольку до 1 марта телефонные звонки с угрозами и требованиями не прекращались, полицейские были вынуждены его арестовать. Сайзмору, которого обвиняют в преследовании и запугивании, грозит максимальный штраф в размере 1000 долларов и шесть месяцев заключения.

Сам мужчина оправдывается, что делал все возможное для своих детей, хотя и допустил досадную ошибку.

«Я отец мальчика и девочки. Просто стараюсь делать все, что в моих силах, для них. Люди совершают ошибки», – заявил обвиняемый.