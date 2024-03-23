«Я так долго нахожусь за камерой, что хочу быть перед ней»: эстонский режиссер об актерском мастерстве

Франц Мальмстен снимался как актер в кино «Аптекарь Мельхиор» и «Зима», а также работал за камерой как кинорежиссер. Теперь ему предстоит первое выступление в стендапе. Будучи настоящим энтузиастом кино и телевидения, он впервые сел в режиссерское кресло сериала в третьем сезоне комедийного сериала «Ало». Франц рассказывает, как прошел его большой дебют в сериале, какие у него сейчас рекомендации по фильмам и что интересного у него запланировано на ближайшее время, пишет Elu24.