«Я так долго нахожусь за камерой, что хочу быть перед ней»: эстонский режиссер об актерском мастерстве

Франц Мальмстен снимался как актер в кино «Аптекарь Мельхиор» и «Зима», а также работал за камерой как кинорежиссер. Теперь ему предстоит первое выступление в стендапе. Будучи настоящим энтузиастом кино и телевидения, он впервые сел в режиссерское кресло сериала в третьем сезоне комедийного сериала «Ало». Франц рассказывает, как прошел его большой дебют в сериале, какие у него сейчас рекомендации по фильмам и что интересного у него запланировано на ближайшее время, пишет Elu24.
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Когда спрашивают Франца Мальмстена, какое название могло бы быть у фильма о нем, он отвечает, что подошло бы название «Куда уходит время?». А кто бы мог сыграть Франца в этом фильме? «Это могло бы быть что-то неожиданное, может быть, Март Лаар?» - предлагает он.