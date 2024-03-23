УДАЧА НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ ⟩ Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 23-24 марта

В субботу, 23 марта, мощный поток космической энергии сделает людей не только невероятно трудоспособными, но и креативными: идеи, которые придут в голову в это время, позволят решить любую – даже самую труднопроходимую – профессиональную задачу. Удача в это время будет способствовать всем и во всем, главное – грамотно распорядиться такими благоприятными условиями. Воскресенье, 24 марта, является «демоническим»: в это время на поверхность – как земли, так и души человеческой – выходят силы зла. От того, насколько у человека хватит сил – и желания – противиться негативному влиянию, во многом зависит его будущее: очистить испорченную карму будет совсем непросто, а в особо сложных случаях и вовсе невозможно. День – в воскресенье это возможно – нужно провести дома, ограничив контакты с окружающим миром. Кому повезет в это время?

Овен

Овнам нынешний день принесет редкую возможность реализовать свои мечты и желания, воплотив их в жизнь. Обстоятельства сложатся таким образом, что все как будто бы сделается само собой – по мановению волшебной палочки, но на самом деле это не так: просто количество их грез перейдет в качество, и в результате можно будет получить желаемое.

Телец

Тельцам звезды могут подарить судьбоносную встречу с человеком, с которым они когда-то расстались из-за собственной опрометчивости или глупости. Таким образом они получат второй шанс построить отношения с тем, кого любят, и, кто, возможно, является их второй половинкой – важно не упустить счастливый шанс – он может стать последним.

Скорпион

Скорпионам звезды рекомендуют провести эти дни со своими близкими – друзьями и родными, общение с ними не только принесет представителям знака массу приятных впечатлений и незабываемых воспоминаний, но и пополнит запасы энергии, которые в последнее время начали иссякать, тем более, что она понадобится представителям знака уже в начале новой недели.