На странице аукционного центра выставлен на торги четырехкомнатный дом в Виймси, принадлежащий цирковому бизнесмену Лаури Вийкне. «Это коммерческая сделка, она не будет продана», — говорит Вийкна. Об этом пишет Elu24.
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На странице аукционного центра выставлен на торги дом эстонского бизнесмена
Особенно привлекательное предложение появилось на сайте аукционного центра Палаты судебных приставов и управляющих банкротством. На аукцион выставлен красивый четырехкомнатный дом общей площадью 155 квадратных метров, расположенный в Виймси и принадлежащий цирковому бизнесмену Лаури Вийкна и его жене Виктории со стартовой ценой 424 300 евро.