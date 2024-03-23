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На странице аукционного центра выставлен на торги дом эстонского бизнесмена

Кристийна Рейманд
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Лаури Виикна.
Лаури Виикна. Фото: Sander Ilvest

На странице аукционного центра выставлен на торги четырехкомнатный дом в Виймси, принадлежащий цирковому бизнесмену Лаури Вийкне. «Это коммерческая сделка, она не будет продана», — говорит Вийкна. Об этом пишет Elu24.

Особенно привлекательное предложение появилось на сайте аукционного центра Палаты судебных приставов и управляющих банкротством. На аукцион выставлен красивый четырехкомнатный дом общей площадью 155 квадратных метров, расположенный в Виймси и принадлежащий цирковому бизнесмену Лаури Вийкна и его жене Виктории со стартовой ценой 424 300 евро.

Дом заложен в пользу LHV и гарантийного агента Estateguru OÜ на общую сумму 391 660 евро.

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